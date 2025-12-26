Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsCJI Surya Kant pitches for multi door courthouse for comprehensive dispute resolution what is this concept
फरियादियों को सिर्फ एक नहीं, मिले तीन विकल्प; क्या है CJI सूर्यकांत की 'मल्टी-डोर कोर्ट' परिकल्पना?

संक्षेप:

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन और मध्यस्थता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए CJI ने कहा कि अदालत में आने वाले व्यक्ति को उसकी समस्या के अनुसार मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और अंत में मुकदमे यानी तीनों विकल्प मिलने चाहिए।

Dec 26, 2025 03:32 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, पणजी
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और आम लोगों के अनुकूल बनाने के लिए ‘मल्टी-डोर कोर्टहाउस’ की परिकल्पना सामने रखी है। उनका कहना है कि अदालतें अब केवल मुकदमे चलाने की जगह न रहकर भविष्य में विवाद समाधान का एक व्यापक केंद्र बने। शुक्रवार को दक्षिण गोवा में आयोजित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं मध्यस्थता संगोष्ठी के उद्घाटन मौके पर CJI कांत ने कहा कि जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी स्तरों पर बड़ी संख्या में मध्यस्थों की जरूरत है।

तीन विकल्प कौन-कौन?

उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी कोई व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचे, तो उसके सामने मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और अंत में मुकदमे तीनों के रास्ते खुले होने चाहिए, ताकि उसकी समस्या का समाधान उसके स्वभाव और जरूरत के अनुसार हो सके। CJI ने स्पष्ट किया कि सभी मामले मेडिएशन या आर्बिट्रेशन से हल नहीं हो सकते, इसलिए न्यायपालिका निष्पक्ष मुकदमों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेडिएशन कानून की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे उन्नत और मानवीय अवस्था है, क्योंकि इससे समय, धन और रिश्तों—तीनों की बचत होती है।

2.5 लाख से अधिक कुशल मध्यस्थों की जरूरत

CJI सूर्यकांत ने बताया कि देश में इस समय लगभग 39 हजार प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, जबकि न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2.5 लाख से अधिक कुशल मध्यस्थों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ तैयार करना सिर्फ प्रशिक्षण का मामला नहीं है, बल्कि इसमें संवेदनशीलता, धैर्य, व्यवहारिक समझ, करुणा और प्रतिबद्धता बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने विचार को एक प्रभावशाली उदाहरण से समझाते हुए कहा, “मुकदमा अक्सर टूट चुके रिश्ते का पोस्टमार्टम होता है, जबकि मेडिएशन उस रिश्ते को बचाने वाली उपचारात्मक प्रक्रिया है।”

CJI ने ‘मध्यस्थता की शपथ’ दिलाई

CJI ने यह भी कहा कि एक सफल मध्यस्थ वही होता है जो केवल कानून ही नहीं, बल्कि स्थानीय भाषा, बोली, संस्कृति और भावनाओं को भी समझता हो। उन्होंने बताया कि जुलाई में शुरू किया गया‘मेडिएशन फॉर नेशन’ अभियान न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने में काफी सफल रहा है। वैवाहिक, व्यावसायिक और सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और भविष्य में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को ‘मध्यस्थता की शपथ’ दिलाने के बाद, CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसा कारण है जो उनके दिल के बहुत करीब है और जिस पर उन्हें गहरा विश्वास है।

CJI ने प्रतीकात्मक पदयात्रा में भी हिस्सा लिया

कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और गोवा के महाधिवक्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, दक्षिण गोवा में हुआ। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने पणजी में ‘मेडिएशन जागरूकता’ के लिए आयोजित एक प्रतीकात्मक पदयात्रा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मेडिएशन कम खर्चीला, समय बचाने वाला और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समाधान है और इससे समाज में सौहार्द और सहयोग की संस्कृति विकसित होती है।

