CJI सूर्यकांत का बड़ा आदेश, अब सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकेंगे कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो
संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पहले से इजाजत के बिना सोशल मीडिया या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट करना, बदलना, रिपोस्ट या मोनेटाइज करना मना हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने पर अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना इजाजत के वीडियो/ऑडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जा सकेगा। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की कई सुनवाइयों के वीडियो पोस्ट किए गए, जिसके बाद बड़ा विवाद हुआ। सीजेआई सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने अंतरिम आदेश दिया, ''संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पहले से इजाजत के बिना सोशल मीडिया या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट करना, बदलना, रिपोस्ट या मोनेटाइज करना मना है।''
हालांकि, इससे कोर्ट की रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पत्रकार पहले की तरह कोर्ट के मामलों की रिपोर्टिंग करते रहेंगे। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने अदालत की कार्यवाही के 'लाइव-स्ट्रीम' और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों से जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो का सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंचों पर कथित दुरुपयोग किए जाने का मुद्दा उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विकास सिंह की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में कुछ न कुछ नियमन होना चाहिए।
कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के गलत इस्तेमाल का जिक्र करते हुए वकील विकास सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा और एडिट की गई क्लिपिंग शेयर की जा रही हैं। बेंच ने कहा कि डिजिटल डेटा को रेगुलेट करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। बेंच ने कहा कि यह कोर्ट का 24x7 एंटरटेनमेंट चैनल नहीं हो सकता और कहा कि लिमिटेड एक्सेस पक्का करने की जरूरत है।
सीजेआई को गाली देने वाला मामला भी उठा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सिंह की बातों से सहमत हुए और कहा कि कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। सिंह ने 10 जुलाई की एक घटना का जिक्र किया जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने खुद पेश हुए एक केस करने वाले ने कथित तौर पर अपनी पिटीशन की सुनवाई के दौरान सीजेआई को गालियां दीं और अपने लीगल पेपर फेंक दिए। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिससे यह एक मजाक बन गया।
'क्लिप्स का गलत इस्तेमाल हो रहा'
मेहता ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग एक खास हिस्सा उठाकर उसे एक खास कहानी और रंग दे रहे हैं और वर्चुअल दुनिया में वायरल कर रहे हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे IT टूल्स से होने वाले संभावित खतरे के बारे में भी बताया, जो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जजों या वकीलों के बोले गए शब्दों को बदलकर या बदलकर वीडियो में हेरफेर कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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