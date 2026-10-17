कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है कानूनी पेशा, छात्रों से बोले CJI सूर्यकांत- न्याय के लिए लड़ना जरूरी
सीजेआई सूर्यकांत ने कानून के छात्रों से न्याय के लिए खड़े होने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की। जानिए दीक्षांत समारोह में और क्या संदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से न्याय के लिए खड़े होने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में साहस और ईमानदारी के साथ उन लोगों की बात सुनने की क्षमता भी जरूरी है, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है।
बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 34वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक ज्ञान हासिल करना नहीं है। यह छात्रों को अलग-अलग विचारों और नजरियों को समझने के साथ समाज की सेवा करने के लिए भी तैयार करती है।
सीजेआई ने कहा, "कानूनी पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें न केवल कानूनों और पुराने फैसलों की गहरी समझ होनी चाहिए, बल्कि सही बात का बचाव करने का साहस और उन आवाजों को सुनने की विनम्रता भी होनी चाहिए, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।"
कानून के पेशे में ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह स्नातक होने वाले छात्रों को केवल बधाई नहीं दे रहे, बल्कि उनसे बड़ी उम्मीदें भी रखते हैं। उनके मुताबिक, कानूनी शिक्षा का उद्देश्य आपराधिक कानून या संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को सीखने तक सीमित नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन लोगों से संवाद करना भी है, जो दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखते हैं।
उन्होंने कहा कि कानून के पेशे में केवल कानूनों और न्यायिक फैसलों की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस और उन लोगों की चिंताओं को समझने की विनम्रता भी जरूरी है, जिनकी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
सिद्धांतों से समझौता न करें कानून के छात्र
मुख्य न्यायाधीश ने कानून की पढ़ाई पूरी कर रहे छात्रों को अपने सिद्धांतों से समझौता करने और पेशेवर जीवन में शॉर्टकट अपनाने के प्रति आगाह किया। उन्होंने छात्रों से संस्थान में सीखे गए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की। सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी पेशे के जरिए समाज की सेवा करने से वकीलों को अन्याय दूर करने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने का अवसर मिलता है।
देश को कानून के जानकारों से ज्यादा उम्मीदें
सीजेआई ने स्नातक होने वाले छात्रों को देश के प्रति अपनी व्यापक जिम्मेदारी पहचानने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनसे केवल कानून के पेशेवर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि उन्हें उम्मीद जगाने वाले लोगों के रूप में भी देखता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि जब वे संस्थान से निकलकर पेशेवर दुनिया में कदम रखें, तो यह याद रखें कि देश उनसे केवल कानून के जानकार के रूप में नहीं, बल्कि आशा के वाहक के रूप में भी उम्मीद करता है।
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