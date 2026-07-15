क्या ये देश ऐसे ही रुका रहना चाहिए, CJI सूर्यकांत ने योगी सरकार को दी बड़ी खुशखबरी
CJI सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने यूपी सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), सेंट्रल जू अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MoEFCC) की शर्तों का पूरी तरह से पालन करे, साथ ही प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से जरूरी मंजूरी भी ले।
CJI Surya Kant News: सीजेआई सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में अपने बड़े नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी। कोर्ट का यह फैसला यूपी सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पूरे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को डिस्टर्ब करने की आपत्ति को खारिज करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा, "क्या ये देश ऐसे ही रुका रहना चाहिए? जू अब पुराने हो गए हैं। एक्सपर्ट्स इन सब को देखने के लिए हैं।''
उन्होंने आगे कहा, "डोमेन एक्सपर्ट्स की मदद से इसकी जांच करने और शर्तें लगाने और उनका पालन करने के बाद सभी एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं।" इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। बेंच ने राज्य सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), सेंट्रल जू अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MoEFCC) की शर्तों का पूरी तरह से पालन करे, साथ ही प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से जरूरी मंजूरी भी ले।
इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे डेढ़ हजार करोड़ रुपये
कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि CEC ने कुकरैल नाइट सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बेंच ने CEC से कहा कि वह साइट पर जाकर देखें कि क्या अधिकारी शर्तों का पालन कर रहे हैं और तीन महीने बाद रिपोर्ट फाइल करें। CJI ने कुछ केस करने वालों को प्रोजेक्ट के बारे में CEC को अपने सुझाव देने की इजाजत दी। दो फेज में बंटा यह बड़ा प्रोजेक्ट, 5,000 हेक्टेयर के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी है और इस पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंजूरी देते समय, CEC ने लखनऊ जू (72 एकड़ चौड़ा) को कुकरैल में शिफ्ट करने के सरकार के प्रपोज़ल को खारिज कर दिया और इलाके की सेंसिटिविटी को देखते हुए, जंगल से गुजरने वाली मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़े कॉरिडोर के बजाय दो लेन का बनाने को कहा।
ओवरसाइट कमेटी भी बनानी होगी
इसके अलावा, राज्य को सफारी पार्क बनाने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) की बनाई गाइडलाइंस को मानना होगा। रेगुलेटरी एनवायरनमेंटल जरूरतों का पालन पक्का करने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी भी बनानी होगी और CEC और CZA की देखरेख में समय-समय पर इंस्पेक्शन किए जाएंगे। CEC ने सिर्फ जरूरी पेड़ काटने की इजाजत देने के लिए सख्त शर्तें रखी हैं, जो रीडिजाइनिंग, रीअलाइनमेंट और इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी हैं, जबकि 1:10 का रेश्यो बनाए रखा जाएगा (एक पेड़ की जगह 10 नए पेड़ लगाए जाएंगे)।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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