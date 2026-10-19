CJI सूर्यकांत ने दी बड़ी सौगात! दिल्ली आए बिना इस केंद्र शासित प्रदेश के मुकदमों की SC करेगी सुनवाई
CJI ने यह उम्मीद भी जताई कि लेह में हाई कोर्ट की बेंच आने से लद्दाख के और भी युवा कानूनी पेशे की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से ऐसे कानूनी विशेषज्ञ सामने आने चाहिए जो आगे चलकर जज बन सकें।
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने दशहरा के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बड़ी सौगात दी है। CJI ने कहा कि लेह-लद्दाख में वकालत करने वाले वकील अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख से जुड़े मामलों की सुनवाई और बहस कर सकेंगे इसके लिए उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी लेह और करगिल के वकील नई दिल्ली आए बिना वहीं से अपनी दलीलें पेश कर सकेंगे। CJI ने ये भी कहा कि इस प्रदेश के मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध (लिस्ट)किया जाएगा।
CJI जस्टिस सूर्य कांत ने लेह में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन करने के मौके पर रविवार को ये बातें कहीं। लद्दाख पीठ का उद्घाटन करते हुए CJI ने कहा कि लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध किया जाएगा और उनकी सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इससे वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों को दिल्ली तक यात्रा करने में लगने वाले समय, खर्च और परेशानी से राहत मिलेगी।
एक ऐतिहासिक कदम
इस उद्घाटन को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए, सीजेआई ने 1870 में लेह में एक विशेष अदालत की स्थापना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भले ही वह संस्था अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन भौगोलिक चुनौतियां, जो न्याय तक पहुंच को सीमित करती थीं, कई पीढ़ियों तक बनी रहीं। उन्होंने कहा, "लगभग एक सदी तक, लद्दाख के लिए काम करने वाला उच्च न्यायालय महान हिमालय के उस पार स्थित था, जहां सर्दियों में केवल हवाई मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था।"
दोनों एक जैसी बातें नहीं
सीजेआई ने कहा कि 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, उच्च न्यायालय में 'लद्दाख' नाम को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह पहल काफी हद तक केवल प्रतीकात्मक ही रही। उन्होंने कहा, "अदालत के लेटरहेड पर नाम होना और किसी की दरवाजे पर अदालत का होना, दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं।" जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि यह पीठ केंद्र शासित प्रदेश के दोनों जिलों-लेह और कारगिल-की समान रूप से है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब लद्दाख के हर कोने में रहने वाले लोग इस संस्थान को अपना मानने लगें।
हम समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर
उन्होंने यह भी कहा कि एक बार पीठ में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित होने के बाद, उच्चतम न्यायालय लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध करेगा और डिजिटल माध्यम से उनकी लगातार सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि किसी अदालत का वास्तविक मापदंड उसकी भौगोलिक ऊंचाई नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उसकी सुलभता है, जिनकी वह सेवा करती है। CJI ने कहा, "हम समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर हैं, और मुझे बताया गया है कि हमारे देश में इससे अधिक ऊंचाई पर कभी किसी उच्च न्यायालय की पीठ नहीं स्थापित नहीं हुई है। बेशक, आज मायने यह नहीं रखता कि यह अदालत कितनी ऊंचाई पर स्थित है। महत्वपूर्ण यह है कि अब यह उन लोगों के कितने करीब है, जिनकी यह सेवा करती है।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।