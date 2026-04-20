एंट्री बैन करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी, भरी अदालत में CJI सूर्यकांत हो गए नाराज

10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। तब सीजेआई ने याचिका की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, 'इस पिटीशन में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसे आपने कहां से सीखा है? ये बदतमीजी की भाषा कहां से लेकर आते हैं आप लोग? कैसे याचिका लिखते हैं आप लोग।'

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत गलत याचिकाओं को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यही सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बेंच के सामने पेश हुई एक पिटीशन देखकर CJI ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने याचिका लिखने के तरीके पर भी सवाल उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन करने की चेतावनी भी दे दी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

सोमवार को पिनाकपानी मोहंती नाम के एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सीजेआई ने सवाल उठाए, 'आपने पहले भी ऐसी ही याचिका दाखिल की थी?' इसपर मोहंती ने कहा, 'इस बार अलग है। मैंने थोड़ा सा...।'

नाराज हुए CJI सूर्यकांत याचिकाकर्ता की तरफ से जवाब मिलने के बाद सीजेआई ने फिर सवाल किया कि इसे 'किसने ड्राफ्ट किया है?' जवाब में मोहंती ने 'मुखर्जी सर' का नाम लिया। इसपर सीजेआई ने चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, 'एंट्री बैन करवा देंगे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में अब। पहले भी यही याचिका खारिज कर चुके हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि याचिकाकर्ता मशहूर होने के लिए इस तरह के काम करते हैं। इन तथ्यों से जुड़े मामलों का फैसला अदालत या न्यायिक स्तर पर नहीं किया जा सकता।'

पहले भी जता चुके नाराजगी 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। तब सीजेआई ने याचिका की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, 'इस पिटीशन में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसे आपने कहां से सीखा है? ये बदतमीजी की भाषा कहां से लेकर आते हैं आप लोग? कैसे याचिका लिखते हैं आप लोग।'

AI को लेकर भी दे चुके हैं चेतावनी शुक्रवार को सीजेआई ने AI के इस्तेमाल को लेकर AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी हिदायत दी थी। उन्होंने AOR को लेकर कहा था कि वे न केवल बार के सदस्य हैं बल्कि न्यायालय के औपचारिक 'अधिकारी' भी हैं। उनपर न्यायपालिका की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसपर काफी भरोसा किया जाता है। उन्होंने AOR को चेताया कि काम AI की मदद से या आउटसोर्स करने के बजाए खुद ही करें।