'जो बात मैंने कही ही नहीं, उसे...'; कॉकरोच टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत ने फिर दी सफाई, एक अपील भी

CJI ने कहा कि जो बात मैंने कही ही नहीं, उसे ऐसे दिखाया गया, जैसे मैंने वह कही हो। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर, यह देश के युवाओं को गुमराह करने की एक बड़ी और दुर्भावनापूर्ण कोशिश है।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच वाले बयान पर एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया और उसके जरिए देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश का दुरुपयोग किया जा रहा है। डीडी न्यूज को दिए एक खास इंटरव्यू में जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही के अंश को पर्याप्त संदर्भ के बिना प्रसारित किए जाने पर भी चिंता जताई है और कहा कि उनकी मौखिक टिप्पणियों को 'गलत तरीके से पेश' किया गया और 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' से उनका इस्तेमाल देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए किया गया। इससे पहले भी CJI इस मामले में सफाई दे चुके हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने 15 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कथित फर्जी डिग्री रखने वाले कुछ लोगों की तुलना 'कॉकरोच' से की थी, जो व्यवस्था पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया या सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता बन जाते हैं। CJI की इस टिप्पणी के बाद युवाओं में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली और इसके चलते व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शुरू हुई। साक्षात्कार में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही के अंश को बिना पर्याप्त संदर्भ के प्रसारित किया जा रहा है।

जो कुछ भी हुआ, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जो कुछ भी हुआ, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था और स्पष्ट किया कि इसमें शामिल लोगों के बारे में वह ऐसी चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। जो बात मैंने कही ही नहीं, उसे ऐसे दिखाया गया, जैसे मैंने वह कही हो। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर, यह देश के युवाओं को गुमराह करने की एक बड़ी और दुर्भावनापूर्ण कोशिश है।''

जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की अपील मीडिया से न्यायिक कार्यवाही की जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की अपील करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि समाज में सौहार्द बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा, ''आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी अन्य मीडिया से जुड़े हों या केवल एक नागरिक हों, हम सभी के अधिकार हैं और हमारे कुछ संवैधानिक कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां भी हैं।'' उन्होंने कहा, ''जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखें। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए कि समाज में सौहार्द बना रहे।''

हालिया आदेश का भी जिक्र नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में एक महीने से ज़्यादा समय तक विरोध प्रदर्शनों के दौरान 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। इन प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधान न्यायाधीश ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना इजाजत प्रसारित करने, रीपोस्ट करने, अपलोड करने और उनसे पैसे कमाने पर रोक लगाने वाले अपने हालिया आदेश का भी जिक्र किया।