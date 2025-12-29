कानूनी पेशे में सफलता का शॉर्टकट... CJI सूर्यकांत की नए वकीलों को सलाह

संक्षेप: भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने नए नवेले वकीलों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशा ऐसे लोगों को इनाम देता है, जो इसे सफलता का शॉर्टकट नहीं मानते, बल्कि लगातार इसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना पसंद करते हैं।

CJI SuryaKant: भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने नए वकीलों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में उन्हीं लोगों को इनाम मिलता है, जो इसे सफलता का शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसी कला मानते हैं, जिसे सावधानीपूर्वक सीखकर ईमानदारी के साथ अभ्यास करना होता है। उन्होंने कहा कि कानून कोई तेज दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी और सोच-समझकर तय की जाने वाली यात्रा है।

सोनीपत के डॉ. बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में नए वकीलों को संबोधित कर रहे सीजेआई ने उन्हें भविष्य को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा, "युवा वकील ऐसे समय में इस पेशे में प्रवेश कर रहे हैं, जब इसकी प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन तकनीकी बदलाव, आर्थिक जटिलताओं, अधिकारों के बढ़ते विमर्श और कड़ी सार्वजनिक निगरानी के कारण इस पेशे की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं। इसलिए वकीलों से केवल प्रभावी ढंग से बहस करने की ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ सलाह देने की भी अपेक्षा की जाती है।

सीजेआई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "इस पेशे में युवाओं से केवल अपने आपको ढालने के लिए नहीं, बल्कि अपने मानकों को भी ऊंचा रखने की उम्मीद की जाती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जहां आपका विश्वास कमजोर पड़ रहा हो, वहां उसे बहाल करें, सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाए बिना नया दृष्टिकोण अपनाएँ और क्षमता तथा अंतरात्मा दोनों के साथ कानून का अभ्यास करें।"