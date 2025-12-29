Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCJI Surya Kant advice to budding lawyers Legal profession rewards them dont consider it a shortcut to success
कानूनी पेशे में सफलता का शॉर्टकट... CJI सूर्यकांत की नए वकीलों को सलाह

कानूनी पेशे में सफलता का शॉर्टकट... CJI सूर्यकांत की नए वकीलों को सलाह

संक्षेप:

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने नए नवेले वकीलों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशा ऐसे लोगों को इनाम देता है, जो इसे सफलता का शॉर्टकट नहीं मानते, बल्कि लगातार इसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना पसंद करते हैं।

Dec 29, 2025 08:40 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CJI SuryaKant: भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने नए वकीलों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में उन्हीं लोगों को इनाम मिलता है, जो इसे सफलता का शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसी कला मानते हैं, जिसे सावधानीपूर्वक सीखकर ईमानदारी के साथ अभ्यास करना होता है। उन्होंने कहा कि कानून कोई तेज दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी और सोच-समझकर तय की जाने वाली यात्रा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोनीपत के डॉ. बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में नए वकीलों को संबोधित कर रहे सीजेआई ने उन्हें भविष्य को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा, "युवा वकील ऐसे समय में इस पेशे में प्रवेश कर रहे हैं, जब इसकी प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन तकनीकी बदलाव, आर्थिक जटिलताओं, अधिकारों के बढ़ते विमर्श और कड़ी सार्वजनिक निगरानी के कारण इस पेशे की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं। इसलिए वकीलों से केवल प्रभावी ढंग से बहस करने की ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ सलाह देने की भी अपेक्षा की जाती है।

सीजेआई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "इस पेशे में युवाओं से केवल अपने आपको ढालने के लिए नहीं, बल्कि अपने मानकों को भी ऊंचा रखने की उम्मीद की जाती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जहां आपका विश्वास कमजोर पड़ रहा हो, वहां उसे बहाल करें, सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाए बिना नया दृष्टिकोण अपनाएँ और क्षमता तथा अंतरात्मा दोनों के साथ कानून का अभ्यास करें।"

सीजेआई ने समझाया कि यह अपेक्षा कोई बोझ नहीं है, बल्कि लोगों का आप पर जताया गया विश्वास ही होता है। उन्होंने कहा, "कानून उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इसे सफलता का शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसी कला मानते हैं जिसे सावधानीपूर्वक सीखकर ईमानदारी के साथ अभ्यास करना होता है। कानून कोई तेज दौड़ नहीं है। यह एक लंबी, सोच-समझकर तय की जाने वाली यात्रा है। जो लोग प्रतिबद्ध, जिज्ञासु और ईमानदार बने रहते हैं, वे अक्सर पाते हैं कि यह पेशा उन्हें पुरस्कृत करता है।”

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
cji suryakant India News Haryana CM अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।