CJI श्रेष्ठ नहीं, उनके पास भी बाकी जजों के समान ही अधिकार; बीआर गवई ने ऐसा क्यों कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बाकी जजों से श्रेष्ठ नहीं होते और उनके पास भी उतने ही न्यायिक अधिकार हैं जितने अन्य जजों के पास होते हैं। यह टिप्पणी उन्होंने उस समय की जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। एजेंसी ने 26 अप्रैल 2023 को दिए गए रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ मामले के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया था।

अप्रैल 2023 में जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने जांच एजेंसियों की उस प्रथा की निंदा की थी, जिसमें वे जांच पूरी होने से पहले ही आरोपपत्र दायर कर देती हैं ताकि आरोपी को ‘डिफॉल्ट बेल’ न मिल सके। फैसले में कहा गया था कि यदि आरोपपत्र अधूरा है और जांच जारी है तो भी आरोपी का डिफॉल्ट बेल का अधिकार समाप्त नहीं होगा।

कानून के अनुसार, निचली अदालत में सुनवाई योग्य मामलों में गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर और सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य मामलों में 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दायर होना चाहिए। अन्यथा आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार होता है।

ED की आपत्ति फैसले के कुछ दिनों बाद, ED ने तत्कालीन CJI डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को बताया कि इस निर्णय के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दे दी है और इसका देशभर में असर पड़ेगा। 12 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के प्रभाव पर अस्थायी रोक लगा दी।

CJI गवई की नाराजगी मंगलवार को सुनवाई के दौरान CJI गवई ने कहा, “जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ कोई राहत देती है तो क्या समान स्तर की कोई दूसरी पीठ उस फैसले पर अपील सुन सकती है? वह भी इसलिए क्योंकि वह पीठ कोर्ट नंबर-1 में बैठती है। न्यायिक मर्यादा और अनुशासन का पालन होना चाहिए।” आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी पीठ कोर्ट नंबर एक में बैठती है।

उन्होंने जोर देकर कहा, “भारत के मुख्य न्यायाधीश बाकी जजों से श्रेष्ठ नहीं हैं। उनके पास वही न्यायिक अधिकार हैं जो अन्य जजों के पास हैं।”

तुषार मेहता ने लगाए कई आरोप

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि रितु छाबड़िया केस में अदालत के अधिकार का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने बताया कि मूल याचिका तो सिर्फ जेल में बंद पति को घर का बना खाना देने की अनुमति के लिए थी, लेकिन बाद में उसी में डिफॉल्ट बेल की अर्जी जोड़ दी गई। मेहता के अनुसार, दो जजों की पीठ ने कहा कि यदि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत अधूरा आरोपपत्र दायर हुआ है तो डिफॉल्ट बेल मिलेगी। जबकि यह कई बड़े फैसलों के विपरीत है। इसके कारण पूरे देश में आरोपी इसी आधार पर डिफॉल्ट बेल की मांग करने लगे।