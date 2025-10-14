ED पर बिदके CJI गवई, NDA में फ्रेंडली फाइट; पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें

संक्षेप: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो चुका है। वहीं, सीजेआई बीआर गवई एक मामले में सुनवाई के दौरान बिदक गए। पढ़िए शाम की पांच बड़ी खबरें…

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे बावजूद फ्रेंडली फाइट जारी है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे बोधगया और मखदूमपुर में चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

ये राज्य के अधिकार पर हमला है या नहीं? ED पर बिदके CJI गवई

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। दरअसल, ED 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के अधिकारियों के ठिकानों पर रेड मार रही थी, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटायाया था और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। पढ़ें पूरी खबर

NDA में फ्रेंडली फाइट? चिराग के खिलाफ कैंडिडेट देंगे मांझी

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे बावजूद फ्रेंडली फाइट जारी है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे बोधगया और मखदूमपुर में चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। एक सवाल के जवाब में मांझी ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो जेडीयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? मांझी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के बयान सहमत हूं, उनका गुस्सा जायज है। उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी दो सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा। पढ़ें पूरी खबर

हिंदू दुकानदारों से शॉपिंग के बाद अब जिहादी; MLA के निशाने पर फिर मुस्लिम

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक संग्राम जगताप के विवादास्पद बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। कारण बताओ नोटिस मिलने के बावजूद वे लगातार ऐसी बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। अहिल्यानगर में विधायक जगताप ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया और दावा किया कि हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों के पीछे जिहादी जिम्मेदार हैं। सोमवार को संगमनेर तहसील के घरगांव गांव में हुई एक रैली में उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं पर अत्याचार के 100 मामलों में हर आरोपी जिहादी हैं। पढ़ें पूरी खबर

IPS खुदकुशी केस में ट्विस्ट, अब ASI ने दी जान

हरियाणा के चंडीगढ़ में IPS अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले की जांच कर रहे एक ASI ने ही अब जान दे दी है। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल पर से एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज मिला है, जिसमें ASI ने दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। IPS पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुदकुशी कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। पढ़ें पूरी खबर