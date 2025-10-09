CJI Gavai Shoe Incident Judge Ujjal Bhuyan Angers Says This is not Joke But यह मजाक की बात नहीं है, बल्कि... 'जूताकांड' पर सीजेआई गवई के साथी जज भड़के, India News in Hindi - Hindustan
यह मजाक की बात नहीं है, बल्कि... 'जूताकांड' पर सीजेआई गवई के साथी जज भड़के

सीजेआई बीआर गवई पर हुए जूते से हमले की घटना की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, उनके साथी जज उज्जवल भुइयां ने कहा कि यह मजाक की बात नहीं है, बल्कि संस्था का अपमान है। इससे पहले, सीजेआई ने कहा कि न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और वह सोमवार की घटना से स्तब्ध हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 09:41 PM
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुए जूताकांड के मामले में कहा कि वे इससे स्तब्ध हैं। इस मामले में सीजेआई की बेंच में शामिल एक साथी जज भी हमले पर भड़क गए और साफ कह दिया कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस हमले की निंदा की। घटना की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस भुइयां ने कहा कि यह मजाक की बात नहीं है, बल्कि संस्था का अपमान है।

इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि उनके साथी न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और वह सोमवार को 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने की कोशिश से स्तब्ध हैं। हालांकि, सीजेआई ने यह भी कहा कि यह अब न्यायालय के लिए एक भुला दिया गया अध्याय है।

यह टिप्पणी उस समय की गई जब सीजेआई की पीठ एक असंबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण पेश हुए थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई), तुषार मेहता, जो न्यायालय में भी मौजूद थे, ने इस विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि यह कृत्य अक्षम्य था। मेहता ने कहा कि यह सीजेआई की उदारता थी कि उक्त हमलावर को न्यायालय ने क्षमा कर दिया।

हमला सोमवार को उस समय हुआ जब 71 वर्षीय व्यक्ति कोर्ट नंबर 1 में दाखिल हुआ और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। हमलावर के अनुसार, उसके हमले का मकसद मुख्य न्यायाधीश की उन टिप्पणियों से क्षुब्ध था जो हाल ही में खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थीं।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने भगवान विष्णु की मूर्ति मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए निर्देश मांगने वाले याचिकाकर्ता को भगवान विष्णु से प्रार्थना करके समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक मंदिर को लेकर विवाद है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत एक संरक्षित स्मारक है, और सुझाव दिया कि इस संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए एएसआई एक बेहतर प्राधिकारी है।

