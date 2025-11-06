Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCJI Gavai said New Bombay High Court complex should be temple of justice not 7 star hotel
कोर्ट परिसर 7 स्टार होटल नहीं होना चाहिए, बल्कि… जाने से पहले क्या-क्या बोले CJI गवई?

कोर्ट परिसर 7 स्टार होटल नहीं होना चाहिए, बल्कि… जाने से पहले क्या-क्या बोले CJI गवई?

संक्षेप: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 24 नवंबर को कार्यकाल खत्म होने से पहले यह महाराष्ट्र की उनकी आखिरी यात्रा है और वह अपने गृह राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संतुष्ट हैं। जस्टिस गवई ने 14 मई 2025 को CJI का पदभार संभाला था।

Thu, 6 Nov 2025 01:37 AMJagriti Kumari भाषा, मुंबई
share Share
Follow Us on

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी है। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि नया भवन ‘न्याय का मंदिर होगा'। उपनगर बांद्रा (पूर्व) में परिसर की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई इमारत को किसी साम्राज्यवादी ढांचे का चित्रण नहीं करना चाहिए, बल्कि संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने संबोधन में कहा, "अदालत भवनों की योजना बनाते समय, हम न्यायाधीशों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम नागरिकों, यानी वादियों की जरूरतों के लिए मौजूद हैं।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि 24 नवंबर को कार्यकाल खत्म होने से पहले यह महाराष्ट्र की उनकी आखिरी यात्रा है और वह अपने गृह राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संतुष्ट हैं। जस्टिस गवई ने 14 मई 2025 को प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा, "पहले मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहा था। लेकिन अब मैं आभारी हूं कि एक न्यायाधीश के रूप में, जिसने कभी बॉम्बे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था, मैं अपना कार्यकाल पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायालय भवन की आधारशिला रखकर समाप्त कर रहा हूं।"

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत का नया परिसर 7 सितारा होटल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "इमारत न्याय का मंदिर होनी चाहिए, ना कि सात सितारा होटल।" उन्होंने कहा, "आज एक अहम दिन है बॉम्बे हाईकोर्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" उन्होंने कहा कि जब यह इमारत पूरी बन जाएगी, तो यह मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे शानदार ढांचा होगा।

ये भी पढ़ें:न्यायपालिका के पास न तो तलवार की ताकत है और न ही शब्दों की, CJI गवई ने क्या कहा?

वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि नया भवन बंबई उच्च न्यायालय के मौजूदा ऐतिहासिक ढांचे का पूरक होगा, जो 1862 से देश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षणों और मील के पत्थरों का गवाह रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण मुंबई में उच्च न्यायालय के पुराने भवन का निर्माण 16,000 रुपये की लागत से पूरा हुआ था और आवंटित धनराशि में से 300 रुपये की बचत भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस परियोजना से जुड़े जाने-माने वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नई इमारत की भव्यता लोकतांत्रिक रखी जाए, साम्राज्यवादी नहीं।

ये भी पढ़ें:केंद्र इस पीठ से बचना चाहती है, रिटायरमेंट से पहले CJI सरकार से हुए नाराज
Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Justice BR Gavai
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।