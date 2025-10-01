अंबेडकर की विचारधारा के हिसाब से जिया जीवन, CJI गवई की मां ने ठुकराया RSS का निमंत्रण

सीजेआई गवई की मां ने कहा कि हमने अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादासाहेब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। इसके साथ ही, उन्होंने आरएसएस के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की मां कमल गवई ने बुधवार को कहा है कि वह पांच अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने एक खुले पत्र में कहा कि इस खबर से उपजे विवाद और उन पर लगे आरोपों के कारण उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने का फैसला किया है। उन्होंने अपने पति का जिक्र करते हुए कहा कि वह आरएसएस के कार्यक्रमों में गए, लेकिन कभी उसके हिंदुत्व को स्वीकारा नहीं।

'अंबेडकर की विचारधारा के हिसाब से जिया जीवन' 84 वर्षीय कमल गवई ने पत्र में लिखा, "जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि स्वर्गीय दादासाहेब गवई (उनके पति, बिहार के पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई) पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। हमने (डॉ. बी.आर.) अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादासाहेब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है।"

उन्होंने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दे उठाते थे। उन्होंने आगे कहा कि वे आरएसएस के कार्यक्रमों में भी शामिल होते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसके हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया। कमलताई ने लिखा, "अगर मैं (5 अक्टूबर के आरएसएस समारोह में) मंच पर होती, तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती।" उन्होंने आगे कहा कि जब उन्हें और उनके दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम के कारण उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने संघ के कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला करके इन सबका अंत करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि वह बीमार थीं और उनका इलाज चल रहा था।