जूता फेंकने वाले वकील को माफ क्यों कर दिया? रिटायर होने से ठीक पहले CJI गवई ने बताई वजह

संक्षेप: जब पूछा गया कि आखिर सीजेआई गवई ने उस वकील को क्यों माफ कर दिया, जिसने उन पर जूता फेंका था। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि यह फैसला उसी समय लिया गया था।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आज रिटायर हो रहे हैं। रिटारमेंट से ठीक पहले उन्होंने कुछ समय पहले वकील रहे राकेश किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फेंके गए जूते के मामले को लेकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने जूता फेंकने वाले वकील को माफ कर दिया था। सीजेआई गवई ने कहा कि यह फैसला उसी समय लिया गया था।

बार एंड बेंच के अनुसार, सीजेआई गवई ने अपने आधिकारिक आवास पर रविवार को पत्रकारों से बात की। इस दौरान, जब पत्रकार ने पूछा कि आखिर उन्होंने उस वकील को क्यों माफ कर दिया, जिसने उन पर जूता फेंका था। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, ''यह फैसला उसी समय लिया गया था।''

वहीं, सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि जो आप कोर्ट में नहीं कहते, वह आपके मुंह में डाल दिया जाता है। कुछ एआई क्लिप्स में दिखाया गया था कि जूता जस्टिस विनोद चंद्रन से मिस होकर मुझे लगा। टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर जूता उछाले जाने के मामले के बाद एक एआई क्लिप वायरल हुई थी, जिसको लेकर काफी अलाचेना भी हुई।