Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCJI BR Gavai Shoe Case Why He Forgive Lawyer Rakesh Kishore Told Reason before Retirement
जूता फेंकने वाले वकील को माफ क्यों कर दिया? रिटायर होने से ठीक पहले CJI गवई ने बताई वजह

जूता फेंकने वाले वकील को माफ क्यों कर दिया? रिटायर होने से ठीक पहले CJI गवई ने बताई वजह

संक्षेप:

जब पूछा गया कि आखिर सीजेआई गवई ने उस वकील को क्यों माफ कर दिया, जिसने उन पर जूता फेंका था। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि यह फैसला उसी समय लिया गया था।

Sun, 23 Nov 2025 07:26 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आज रिटायर हो रहे हैं। रिटारमेंट से ठीक पहले उन्होंने कुछ समय पहले वकील रहे राकेश किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फेंके गए जूते के मामले को लेकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने जूता फेंकने वाले वकील को माफ कर दिया था। सीजेआई गवई ने कहा कि यह फैसला उसी समय लिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बार एंड बेंच के अनुसार, सीजेआई गवई ने अपने आधिकारिक आवास पर रविवार को पत्रकारों से बात की। इस दौरान, जब पत्रकार ने पूछा कि आखिर उन्होंने उस वकील को क्यों माफ कर दिया, जिसने उन पर जूता फेंका था। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, ''यह फैसला उसी समय लिया गया था।''

वहीं, सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि जो आप कोर्ट में नहीं कहते, वह आपके मुंह में डाल दिया जाता है। कुछ एआई क्लिप्स में दिखाया गया था कि जूता जस्टिस विनोद चंद्रन से मिस होकर मुझे लगा। टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर जूता उछाले जाने के मामले के बाद एक एआई क्लिप वायरल हुई थी, जिसको लेकर काफी अलाचेना भी हुई।

ये भी पढ़ें:रिटायरमेंट के बाद कभी बनेंगे राज्यपाल? CJI गवई ने कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से…
ये भी पढ़ें:आर्टिकल 370 से लेकर SIR तक, कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत जो कल बनेंगे अगले CJI

पिछले महीने की शुरुआत में बुजुर्ग वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। यह घटना एक मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण से संबंधित एक मामले में सीजेआई की टिप्पणी पर वकील के गुस्से के कारण हुई थी। इसके बाद राकेश किशोर ने सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे के भी नारे लगाए थे। बार काउंसिल ने राकेश किशोर की वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। हालांकि, सीजेआई गवई ने किशोर को माफ कर दिया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Justice BR Gavai Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।