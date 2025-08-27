CJI BR Gavai pulled up Allahabad High Court for adjourning bail matter on 43 occasions says trend unacceptable ये ट्रेंड नामंजूर; व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो कोई चीज है, CBI केस में 43 बार रोकी जमानत तो भड़क उठे CJI, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCJI BR Gavai pulled up Allahabad High Court for adjourning bail matter on 43 occasions says trend unacceptable

ये ट्रेंड नामंजूर; व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो कोई चीज है, CBI केस में 43 बार रोकी जमानत तो भड़क उठे CJI

CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा अगर जमानत दी गई तो इससे एक गलत मिसाल कायम होगी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 12:44 PM
share Share
Follow Us on
ये ट्रेंड नामंजूर; व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो कोई चीज है, CBI केस में 43 बार रोकी जमानत तो भड़क उठे CJI

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने सीबीआई से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक आरोपी की जमानत याचिका पर 43 बार रोक लगाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। CJI गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में अभियुक्त पहले ही साढ़े तीन साल से ज़्यादा का वक्त हिरासत में बिता चुका है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में इस तरह बार-बार जमानत स्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अभियुक्त रामनाथ मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अदालतों को अत्यंत शीघ्रता से विचार करना चाहिए। सीजेआई ने मामले में कहा, “हमने बार-बार यह टिप्पणी की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर अदालतों द्वारा अत्यंत शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए... व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में, हाई कोर्ट्स से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे मामले को इतने लंबे समय तक लंबित रखें और समय-समय पर सुनवाई स्थगित करने के अलावा कुछ न करें।”

ये भी पढ़ें:इन्हें SC लाया तो लग जाएगा साख पर दांव;जस्टिस नागरत्ना ने किस नाम पर जताई आपत्ति

ऐसी प्रवृति हम पसंद नहीं करते: SC

पीठ ने 25 अगस्त के अपने आदेश में कहा, “मौजूदा मामले में 43 बार जमानत स्थगित किया जा चुका है। हम उच्च न्यायालय द्वारा किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले को इतनी बड़ी संख्या में जमानत स्थगित करने की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तुरंत शीघ्रता से गौर किया जाना चाहिए।”

ये भी पढ़ें:राष्ट्रपति-गवर्नर लटकाए रहेंगे बिल तो क्या करेगा SC? CJI की पीठ ने पूछे कई सवाल

CBI ने फिर किया जमानत का विरोध, SC ने नहीं मानी दलील

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा अगर जमानत दी गई तो इससे एक गलत मिसाल कायम होगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने CBI की इस दलील पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि अभियुक्त पहले ही साढ़े तीन साल से ज़्यादा समय हिरासत में बिता चुके हैं और उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 43 बार स्थगित हो चुकी है। ऐसे में जमानत नहीं देना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।

ये भी पढ़ें:न ED जांच, न ही एक दमड़ी वसूलने का दे सकते आदेश; NGT पर क्यों भड़के CJI

इसी मामले में पहले भी HC को फटकार लगा चुका है SC

दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष अदालत ने इसी मामले में एक सह-अभियुक्त को 22 मई, 2025 को ज़मानत दे दी थी, जब उसे पता चला था कि उच्च न्यायालय ने उसकी ज़मानत याचिका पर 27 बार सुनवाई स्थगित कर चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"