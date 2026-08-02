नागरिकों को जानने का अधिकार है कि उनके जज कौन होंगे; SC के जज ने ही कॉलेजिम पर उठाए सवाल

जस्टिस भुइयां ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजों के प्रमोशन और तबादलों पर होने वाली चर्चाएं काफी हद तक गोपनीय रहती हैं। उन्होंने इसे न्यायिक पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत बताया।

Supreme Court News: देश में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अब तक सरकार सवाल उठाती थी और सुप्रीम कोर्ट इसका बचाव करता था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि नागरिकों के पास यह जानने का अधिकारी है कि उनके जज कौन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को यह बात कही है।

एक पैनल चर्चा के दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा कि मैंने देखा है कि पिछले तीन कॉलेजियम प्रस्तावों में कोई कारण दर्ज नहीं किए गए हैं। क्या यह पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटने वाला कदम नहीं है? उन्होंने आगे कहा, "कारणों को छिपाकर हम ऐसे व्यक्तियों के लिए भी न्यायपालिका में प्रवेश का रास्ता बना देते हैं जो बाद में लोगों के समूहों को चींटियां बता सकते हैं और ऐसी अन्य टिप्पणियां कर सकते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक हैं।"

कोर्ट में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसे लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए कुछ चर्चा होनी चाहिए, कुछ कारण दिए जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी यह टिप्पणी वर्ष 2024 में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी की ओर स्पष्ट इशारा थी।

जस्टिस भुइयां विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की JALDI पहल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ‘ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स: एसेसिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स’ के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे।

नागरिकों को जानने का अधिकार है कि उनके जज कौन होंगे जस्टिस भुइयां ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजों के प्रमोशन और तबादलों पर होने वाली चर्चाएं काफी हद तक गोपनीय रहती हैं। उन्होंने इसे न्यायिक पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत बताया।

उन्होंने कहा, "जजों के प्रमोशन और ट्रांसफर पर चर्चा गोपनीय रहती है। किसी सिफारिश को खारिज या स्थगित करने के कारणों का शायद ही कभी पूरा खुलासा किया जाता है। इसके लिए लागू मानदंड किसी सार्वजनिक दस्तावेज में दर्ज नहीं हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।"

उन्होंने आगे कहा, "नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या हो रहा है। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके जज कौन होंगे। उन्हें फैसलों को जानने का अधिकार है। ये सभी चीजें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए।"