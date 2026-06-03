शरीर पर 51 जख्म, सिगरेट से जलाया, दोनों हाथ तोड़े; दूधमुंहे बच्चे संग मां की ऐसी हैवानियत; नहीं बची जान

डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के साथ पिछले 2 से 3 हफ्तों से लगातार क्रूरता की जा रही थी। मासूम के शरीर पर सिगरेट से जलाने के कई निशान मिले हैं। वहीं उसके दोनों हाथ भी टूट गए थे।

केरल से मानवता को झकझोर कर रख देने वाली एक ऐसी खबर आई है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यहां तिरुवनंतपुरम में एक मां ने अपने डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे संग इस कदर हैवानियत की, कि उसने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। बच्चे की सगी मां ने अपने लिव-इन पार्टनर संग मिलकर इस क्रूरता को अंजाम दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मासूम के शरीर पर प्रताड़ना के इतने निशान मिले हैं कि डॉक्टरों की टीम भी दंग रह गई।

जानकारी के मुताबिक घटना 31 मई की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे को खून की उल्टी और तेज खांसी होने के बाद तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल ले जाया गया। यहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चे के नाना नानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए मां की प्रताड़ना का खुलासा किया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासे मासूम के शव के पोस्टमॉर्टम में खौफनाक खुलासे हुए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के साथ पिछले 2, 3 हफ्तों से लगातार क्रूरता की जा रही थी। मासूम के शरीर पर 51 चोटों के निशान मिले हैं। वहीं उसकी मौत सिर में लगी गंभीर चोट और शरीर के अंदरूनी अंगों में रक्तस्राव की वजह से हुई। क्रूरता का आलम यह था कि बच्चे के दोनों हाथ पूरी तरह फ्रैक्चर थे। पुलिस को संदेश है कि वह मासूम बच्चा अपनी मां और उसके प्रेमी की जिंदगी में रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे इस तरह प्रताड़ित किया गया।

बुजुर्गों ने खोले और भी राज बच्चे के नाना-नानी इस घटना से सदमे में हैं। बच्चे के नाना ने आरोप लगाया कि मासूम के पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। उन्होंने कहा, "बच्चे के शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था, जहां चोट के निशान न हों।” वहीं नानी ने एक टीवी चैनल को बताया कि प्रेमी के उकसावे में आकर उनकी बेटी ने इस हरकत को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, “जब मेरी बेटी मेरे घर से बच्चे को लेकर गई थी, तब उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। अपने इस प्रेमी के उकसावे में आकर मेरी ही बेटी ने पुलिस में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी कि मैं उनके निजी मामलों में दखल दे रही हूँ।”