15 मिनट पहले बता किया निरीक्षण, रद्द कर दी MBBS की मान्यता; NMC के फैसले पर भड़के शिक्षक-छात्र

जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज (SMVDIME) के MBBS कोर्स की मान्यता रद्द होने की खबर सुर्खियों में छाई हुई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (MARB) ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दिया गया अनुमति पत्र न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने पर वापस ले लिया है। इस फैसले से वहां नामांकन पाए छात्रों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि ये फैसला राजनीति से प्रभावित है। छात्रों का कहना है कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है?”

मंगलवार को NMC ने मान्यता रद्द की और इसके अगले दिन यानी बुधवार (7 जनवरी) को कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से कहा कि वे फिलहाल अपने घर लौट जाएं। इससे पूरे कैंपस में निराशा और गुस्से का माहौल है। छात्र इस बात पर रोष जता रहे हैं कि इस कॉलेज में बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर है, बावजूद इसके कार्रवाई की गई है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक छात्र ने कहा, “ऑपरेशन थिएटर से लेकर लाइब्रेरी तक, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बेहतर है। यह फैसला कैंपस के बाहर की राजनीति का नतीजा है।” छात्रों और शिक्षकों का इशारा श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर था, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े करीब 60 संगठनों का समूह बताया जा रहा है। यह समिति कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले का विरोध कर रही थी।

दरअसल, कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच में 50 छात्रों में से 44 मुस्लिम हैं। समिति का कहना था कि कॉलेज की स्थापना वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से हुई है, इसलिए कश्मीर के मुस्लिम छात्रों को यहां से हटाया जाना चाहिए। बाद में समिति ने कॉलेज को ही बंद करने की मांग शुरू कर दी।

छात्रों की पीड़ा एक छात्र ने कहा, “हमें कहा गया है कि सरकार के फैसले तक हॉस्टल खाली कर के घर चले जाएं। हम यहां से जाना नहीं चाहते, भले ही हमें किसी और सरकारी कॉलेज में एडजस्ट करवा दिया जाए। यहां जो सुविधाएं और देखभाल मिली, वह शायद राज्य के टॉप मेडिकल कॉलेजों में भी न मिले।” एक अन्य छात्रा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि बीमार होने की वजह से वह प्रैक्टिकल मिस कर बैठी थी, लेकिन शिक्षकों ने उसे दोबारा सिखाया। उसने कहा, “मैडम ने मेरा हाथ पकड़कर समझाया कि डिसेक्शन में क्या छूटा था?”

NMC का पक्ष मंगलवार देर रात NMC ने लेटर ऑफ परमिशन (LoP) वापस लेते हुए कहा कि कॉलेज में गंभीर खामियां हैं क्योंकि वहां शिक्षकों की संख्या में 39% कमी है, जबकि ट्यूटर, डेमॉन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट्स की 65% कमी है और OPD में 50% से भी कम मरीज हैं। कमियों में बेड ऑक्यूपेंसी को 45% और ICU बेड ऑक्यूपेंसी को 50% बताया गया है। NMC ने यह भी कहा कि कुछ विभागों में प्रैक्टिकल और रिसर्च लैब नहीं हैं, लेक्चर थिएटर मानकों पर खरे नहीं उतरते और लाइब्रेरी में सिर्फ 50% किताबें व ज़रूरी जर्नल ही उपलब्ध हैं। हालांकि NMC ने यह भी कहा कि NEET के ज़रिये दाखिला ले चुके छात्रों को जम्मू-कश्मीर के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपरन्यूमेरेरी सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा।

कॉलेज प्रशासन का पलटवार दूसरी तरफ, कॉलेज प्रशासन और फैकल्टी मेंबर्स ने NMC की रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठ और मज़ाक बताया है। एक अधिकारी ने दावा किया कि लाइब्रेरी में 75 नहीं बल्कि 2,713 किताबें हैं, सिर्फ 2 नहीं बल्कि 480 प्रिंट जर्नल, 392 राष्ट्रीय ई-जर्नल और 9,900 अंतरराष्ट्रीय ई-जर्नल मौजूद हैं। यह भी दावा किया गया है कि कॉलेज में दो नहीं बल्कि 8 ऑपरेशन थिएटर हैं और मरीजों के लिए अलग-अलग वार्ड उपलब्ध हैं।

कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि 2 जनवरी को मात्र 15 मिनट की सूचना पर निरीक्षण किया गया, वह भी सर्दियों की छुट्टियों के दौरान, जब करीब 50% फैकल्टी कैंपस से बाहर थे। एक अधिकारी ने कहा, “टीम पहले से ही फैसला करके आई थी। वे प्रदर्शनकारियों को खुश करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमारे संस्थान की छवि खराब कर दी गई।”