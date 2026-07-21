'छात्रों में आक्रोश भरा है', चिराग पासवान बोले- मैं उनकी आवाज दबाने के पक्ष में नहीं हूं

NEET-UG 2026 पेपर लीक और CJP प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह छात्रों की आवाज दबाने के पक्ष में नहीं हैं और संवाद ही समाधान का सबसे अच्छा माध्यम है।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भावनाओं का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह छात्रों की आवाज को दबाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जाना चाहिए। उनका यह बयान CJP के प्रदर्शन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके डेलिगेशन की मुलाकात के संदर्भ में आया है।

'बातचीत एक अच्छा माध्यम है' छात्रों के प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए चिराग पासवान ने कहा, "मैं छात्रों की भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं। जाहिर सी बात है, अलग-अलग मुद्दों को लेकर छात्रों के मन में आक्रोश और चिंता रही होगी, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन मैं छात्रों की आवाज को दबाने के पक्ष में नहीं हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "समस्याओं को सुलझाने के लिए बातचीत एक बेहतरीन माध्यम है। जिस तरह से कल CJP के प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा जी से मुलाकात की है, उससे साफ है कि सरकार ने बातचीत के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। कभी-कभी गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं। हालांकि, अगर सीमाएं पार की जाती हैं और कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, तो कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता।" पासवान ने यह भी कहा कि छात्र और युवा हमारे देश का भविष्य हैं और सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जेपी नड्डा से CJP डेलिगेशन की हुई थी मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और NEET-UG पेपर लीक को लेकर तेज हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच सोमवार को CJP के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।

जेपी नड्डा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि CJP डेलिगेशन के साथ यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने बताया, "शाम करीब 4 बजे उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से मौखिक चर्चा हुई और उन्होंने मुझे एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अपना धरना खत्म करने और शांति बहाल करने में प्रशासन की मदद करने का अनुरोध किया है।"

क्या हैं CJP की मुख्य मांगें? CJP नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना।

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सफदरजंग अस्पताल में इलाज करा रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई। संसद मार्च के दौरान हुई थी भारी हिंसा गौरतलब है कि सोमवार को संसद की ओर निकाला गया CJP का विरोध मार्च हिंसक हो गया था। दिल्ली पुलिस ने छात्रों प्रदर्शनकारियों को खूब लाठी से मारा। कई पुलिसकर्मी बिना नेम बैज और सादा वर्दी में लाठी भांजते दिखे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को भारी चोटें आई हैं।

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी की और पुलिस व सरकारी वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट में हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

दूसरी ओर, CJP एक्टिविस्ट अभिजीत डिपके ने दिल्ली पुलिस पर 'क्रूरता और बर्बरता' का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट की। वांगचुक के बारे में डिपके ने बताया कि उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने के लिए मना लिया गया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद उन्होंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है।

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