जीना है तो मरना सीखो; सीट शेयरिंग पर जारी चर्चा के बीच बोले चिराग पासवान, BJP-JDU की बढ़ाई चिंता

आज अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो कि भाजपा-जेडीयू की चिंता बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की बात कह लोजपा एनडीए से अलग हो गई थी।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:53 AM
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दो चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इस बीच एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए की अगुवा पार्टी भाजपा की चिंता चिराग पासवान ने बढ़ा रखी है। सूत्रों के मुताबिक, बाकी सभी घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन लोजपा (रामविलास) के साथ बातचीत का दौर अभी भी जारी है। इसकी पुष्टि खुद चिराग पासवान ने भी की है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है।

आज अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो कि भाजपा-जेडीयू की चिंता बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की बात कह लोजपा एनडीए से अलग हो गई थी। इसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ा था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए चिराग पासवान ने आज लिखा, ''पापा हमेशा कहा करते थे- जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।"

एक दूसरे ट्वीट में चिराग पासवान लिखते हैं, ''पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन “बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट” को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है।''

उन्होंने कहा, ''बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है- बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके। पापा, आपकी प्रेरणा - आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे।''

