कश्मीर में सेना की तैनाती पर जानकारी निकाल रहा था चीनी, हांगकांग निर्वासित किया गया

भारत में वीजा नियमों का उल्लंघन कर जम्मू-कश्मीर तक पहुंच गए चीनी नागरिक को हांगकांग निर्वासित कर दिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद हू के फोन की जांच करने पर चला कि उसने भारतीय सेना की तैनाती और आर्टिकल 370 के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी।

Dec 11, 2025 12:52 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर में वीजा नियमों का उल्लंघन करके घूम रहे चीनी नागरिक को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक हू कोंगताई को हांगकांग निर्वासित कर दिया गया है। हू पर आरोप है कि उसने बिना अनुमति के लद्दाख और कश्मीर जैसे सामरिक महत्व की जगहों का दौरा किया और उसके बाद वहां पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 साल का हू कोंगताई टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा के लिए आया था। वह नई दिल्ली एयरपोर्ट पर 19 नवंबर को पहुंचा था। पर्यटक वीजा के हिसाब से उसे नई दिल्ली, वाराणसी, आगरा, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर और इसके अलावा बौद्ध धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इन जगहों पर घूमने की जगह हू 20 नवंबर को फ्लाइट पकड़कर सीधा लेह एयरपोर्ट पहुंच गया।

लेह पहुंचने के बाद भी उसने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के काउंटर पर अपना पंजीकरण नहीं कराया और यहां-वहां भटकता रहा। यहीं पर उसने खुले बाजार से एक भारतीय सिम खरीदी और उसके बाद एक गैर पंजीकृत गेस्ट हाउस में रुका। इतना ही नहीं वह हरवान में एक बौद्ध धार्मिक स्थल पर भी गया, जहां पर पिछली साल एक मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी मारा गया था। इसके अलावा वह अवंती पुरा में भारतीय सेना के मुख्यालय के पास भी गया था।

इसके बाद एक खुफिया जानकारी के आधार पर हू को पिछले हफ्ते श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया इसके बाद 10 दिसंबर को दिल्ली भेज दिया गया और फिर यहां से हांगकांग निर्वासित कर दिया गया।

इससे पहले स्थानीय पुलिस ने लद्दाख और कश्मीर जैसे क्षेत्रों का बिना अनुमति दौरा करने के लिए हू को हिरासत में रखा। यहां पर उसके फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। हालांकि, हू ने अपनी इस यात्रा का कारण नहीं बताया। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा है। वहां पर उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई की है। चूंकि उसे घूमना पसंद है इसलिए वह भारत आया था। भारतीय अधिकारियों ने जब उससे वीजा नियमों के उल्लंघन के बारे में पूछा, तो उसने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उसे लद्दाख या जम्मू-कश्मीर जाने की मनाही है।

अधिकारियों के मुताबिक ‘ब्राउजिंग हिस्ट्री’ से कश्मीर घाटी में अर्धसैनिक बलों की तैनाती में रुचि का संकेत मिलता है, जिससे उन्हें पिछले महीने के अंत में लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जांस्कर क्षेत्र की उसकी यात्रा के उद्देश्य का पता लगाने में मदद मिली। फिलहाल उसे वापस हांगकांग निर्वासित कर दिया गया है। उसके पासपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली कि वह अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत तमाम देशों की यात्रा कर चुका है।

