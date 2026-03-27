भारत-चीन को अलग नहीं किया जा सकता, कुछ देश नहीं चाहते... ड्रैगन के दूत ने अमेरिका को लताड़ा
चीनी राजदूत ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत और चीन का विकास दोनों देशों की 'कड़ी मेहनत' का नतीजा है, अमेरिका या किसी अन्य की 'उदारता' का नहीं। जानिए भारत-चीन संबंधों और 'ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो' पर उनका पूरा बयान।
भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने गुरुवार को कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत और चीन ने जो उल्लेखनीय विकास हासिल किया है, वह दोनों देशों के लोगों की कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता का नतीजा है, न कि दूसरों की उदारता का। उन्होंने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें बीजिंग के आर्थिक उदय का श्रेय बाहरी शक्तियों (विशेषकर अमेरिका) को दिया जाता है। राजदूत ने ये बातें 14वें भारत-चीन युवा संवाद को संबोधित करते हुए कहीं। चीन के दूत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और चीन पड़ोसी मुल्क हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश दरार डालने की कोशिश करते रहते हैं।
अमेरिकी दावों पर करारा पलटवार
चीनी राजदूत की यह टिप्पणी अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के हालिया बयान के सीधे पलटवार के रूप में देखी जा रही है। इसी महीने 'रायसीना डायलॉग' में लैंडौ ने कहा था कि अतीत में चीन को आर्थिक लाभ देना अमेरिका की एक गलती थी, जिसने बीजिंग को अमेरिका का एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी बना दिया। उन्होंने जोर देकर कहा था कि वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ इस गलती को नहीं दोहराएगा।
'चीन के खतरे' का हौवा और बाहरी हस्तक्षेप
बिना किसी देश (अमेरिका) का नाम लिए उस पर कटाक्ष करते हुए, चीनी राजदूत ने कहा कि कुछ तत्व नहीं चाहते कि चीन और भारत सद्भाव से रहें। वे हमारे मतभेदों को जानबूझकर बढ़ाते हैं और तथाकथित चीन के खतरे का हौवा खड़ा करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच दरार पैदा करके अपना मुनाफा कमाना है।
ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो
शू फेइहोंग ने भारत-चीन संबंधों की गहराई पर जोर देते हुए कहा कि चीन और भारत ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों के लिए यह सही विकल्प होना चाहिए कि वे अच्छे पड़ोसी, दोस्त और भागीदार बनें जो एक-दूसरे को सफल होने में मदद करें और 'ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो' को साकार करें। उन्होंने युवाओं से अपील की कि बदलते हुए जटिल परिदृश्य में वे स्वतंत्र रूप से विचार करें और 'सूचना के जाल' से बाहर निकलें।
वैश्विक महत्व और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व
चीनी राजदूत ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देशों और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, चीन-भारत के संबंध अब केवल द्विपक्षीय नहीं रह गए हैं, बल्कि इनका वैश्विक और रणनीतिक महत्व है। उन्होंने बताया कि कजान और तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठकों के बाद से, चीन-भारत संबंध 'एक नई शुरुआत' से आगे बढ़कर सुधार के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं।
दुनिया में बढ़ती एकतरफा नीतियों, संरक्षणवाद और सत्ता की राजनीति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत और चीन को ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य होने के नाते संचार बढ़ाना चाहिए, विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 'पूर्वी ज्ञान' को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया को फिर से जंगल राज की ओर जाने से रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें