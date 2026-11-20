NIA ने डिवाइस के मूल स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए अमेरिका की निर्माता कंपनी 'गोप्रो' (GoPro) से संपर्क किया था। तब कंपनी ने जांचकर्ताओं को बताया कि 'गोप्रो हीरो 12 ब्लैक' कैमरा मूल रूप से चीन को सप्लाई की गई थी।

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने घटनास्थल की रेकी करने, गतिविधियों की निगरानी करने और वहां की संभावित रिकॉर्डिंग के लिए जिस 'गोप्रो' (GoPro) कैमरे का इस्तेमाल किया था, उसके बारे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने चीन से जानकारी मांगी थी लेकिन सालभर बीत जाने के बाद भी चीन ने उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार (20 नवंबर) को बताया कि पिछले साल पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के पास से अमेरिका में बना एक GoPro Hero 12 Black कैमरा बरामद हुआ था, और इस संबंध में भारत के अनुरोध पर चीन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि, अग्रवाल भी कहा कि जांचकर्ताओं ने इस मामले में "कुछ फोरेंसिक सबूत" जुटा लिए हैं।

NIA के डीजी अग्रवाल ने कहा, "हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है... लेकिन हमारे पास कुछ फोरेंसिक सबूत हैं।" उनसे पूछा गया कि क्या एजेंसी को उस उपकरण के संबंध में चीनी अधिकारियों से कोई संदेश मिला है? वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने इस बात का पता लगाने के लिए एक वैश्विक आपूर्ति शृंखला का पता लगाने की पुरजोर कोशिश की कि चीन को भेजा गया कैमरा, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाथों में कैसे पहुंच गया?

क्या है गोप्रो कैमरा? दरअसल, पिछले साल 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद, दाचीगाम के जंगलों में जुलाई में एक मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादियों के पास से एक हाई-टेक कैमरा बरामद हुआ था, जिसका सीरियल नंबर C3501325471706 है। इस कैमरे ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने वाले बाहरी समर्थक तंत्र की जांच के लिए एक नया और अहम रास्ता खोल दिया है। GoPro (गोप्रो) एक छोटा, टिकाऊ और वाटरप्रूफ एक्शन कैमरा है, जिसे शरीर, हेलमेट या अन्य उपकरणों पर लगाकर चलते-फिरते हाई-क्वालिटी वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है।

गोप्रो कैमरा का नाता चीन के डिस्ट्रीब्यूटर से जांच के दौरान, NIA ने डिवाइस के मूल स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए अमेरिका की निर्माता कंपनी 'गोप्रो' (GoPro) से संपर्क किया था। तब कंपनी ने जांचकर्ताओं को बताया कि 'गोप्रो हीरो 12 ब्लैक' कैमरा मूल रूप से चीन में एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर, 'AE ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड' को सप्लाई किया गया था। जांच में पता चला कि यह डिवाइस सबसे पहले 30 जनवरी, 2024 को चीन के डोंगगुआन में एक्टिवेट किया गया था। हालांकि, निर्माता कंपनी ने बताया कि उनके पास इसके बाद हुए लेन-देन या अंतिम उपयोगकर्ता के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मार्च में जारी हुआ लेटर ऑफ रोगेटरी बाद में जांच एजेंसी ने जम्मू की एक विशेष अदालत को बताया कि माना जा रहा है कि यह डिवाइस आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमले से पहले की रेकी (जासूसी), उनकी गतिविधियों और हमले की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। अब NIA चीनी अधिकारियों से मदद मांग रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैमरा किसने खरीदा था, यह आतंकवादियों तक कैसे पहुंचा और क्या इसका इस्तेमाल हमले की योजना बनाने या उसे अंजाम देने में किया गया था। चूंकि भारत और चीन के बीच कोई द्विपक्षीय 'म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी' (MLAT) नहीं है, इसलिए इस अनुरोध पर कानूनी और राजनयिक माध्यमों से कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी थी, और जम्मू की एक विशेष अदालत ने 2 मार्च को 'लेटर ऑफ रोगेटरी' (न्यायिक अनुरोध पत्र) के जरिए चीनी न्यायिक अधिकारियों से मदद मांगने की अनुमति दे दी।