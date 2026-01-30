Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsChina Unmanned Aerial Vehicle UAV manufacturing plant will be set up in Bangladesh
बांग्लादेश में ड्रोन बनाने का प्लांट लगाएगा चीन, क्यों भारत के लिए यह चिंता की बात

बांग्लादेश में ड्रोन बनाने का प्लांट लगाएगा चीन, क्यों भारत के लिए यह चिंता की बात

संक्षेप:

रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील बांग्लादेश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ तकनीकी प्रगति में योगदान देगी। CETC जैसी चीनी कंपनी के साथ साझेदारी से बांग्लादेश लंबे समय में UAV उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेगा।

Jan 30, 2026 10:11 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चीन ने बांग्लादेश के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत किया है। बांग्लादेश वायु सेना (BAF) और चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल (CETC) के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत बांग्लादेश में एक आधुनिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) यानी ड्रोन निर्माण और असेंबली प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह समझौता तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, औद्योगिक कौशल विकास और संयुक्त तकनीकी सहयोग को शामिल करता है। समझौते पर हस्ताक्षर ढाका में BAF मुख्यालय में किया गया, जहां BAF के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान मुख्य अतिथि थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मोदी सरकार में पड़ोसी देशों से बिगड़ गए भारत के रिश्ते? सर्वे में क्या बोले लोग

यह कदम बांग्लादेश को ड्रोन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम है। इस प्लांट के जरिए BAF शुरुआत में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) और वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) प्रकार के ड्रोनों का उत्पादन और असेंबली कर सकेगा। बाद में यह बांग्लादेश को स्वदेशी UAV डिजाइन और निर्माण की क्षमता प्रदान करेगा। ये ड्रोन सैन्य गतिविधियों जैसे निगरानी, टोही और संभावित हमलों में उपयोगी होंगे। साथ ही, मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सैन्य तौर पर कितना मजबूत होगा बांग्लादेश

रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील बांग्लादेश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ तकनीकी प्रगति में योगदान देगी। CETC जैसी चीनी कंपनी के साथ साझेदारी से बांग्लादेश लंबे समय में UAV उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेगा। यह समझौता चीन-बांग्लादेश सैन्य सहयोग का एक नया अध्याय है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए यह चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि यह समझौता बांग्लादेश में चीन की सैन्य उपस्थिति और तकनीकी प्रभाव को गहरा कर रहा है।

क्यों भारत के लिए यह चिंता की बात

बांग्लादेश के साथ भारत 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। इस बीच, सीमावर्ती इलाकों से कुछ ही दूरी पर MALE और VTOL ड्रोनों का उत्पादन होने जा रहा है। इससे बांग्लादेश की लंबी दूरी की निगरानी, टोही और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया संग्रह की क्षमता बढ़ सकती है। ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) और संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों पर खतरा पैदा हो सकता है। यह कदम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो भारत को घेरने की कोशिश के रूप में देखा जाता है। खासकर जब भारत पहले से LAC पर चीन के साथ तनाव और हिंद महासागर में उसकी गतिविधियों से जूझ रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India Bangladesh China
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Death LIVE Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।