भारत के विकास से परेशान है चीन, अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा दावा
अमेरिका के एक अहम कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को किसी तरह पीछे करने के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की मदद की थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही 11 बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हों लेकिन उनके भी अधिकारी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके गिड़गिड़ाने पर ही युद्ध रुका। अमेरिका के एक अहम कमीशन ने यह भी माना है कि चीन भारत के विकास और उसके अंतरराष्ट्रीय अप्रोच से बहुत खार खाता है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो चीन को भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया और वह उसका समर्थन करने लगा।
पाकिस्तान से प्रेम कम, भारत से चिढ़ ज्यादा
अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता से चीन बेहद चिढ़ा हुआ है। उसे भारत की ताकत का डर भी सता रहा है। 1962 के युद्ध के बाद से ही वह पाकिस्तान को सदाबहार दोस्त बना हुआ है। पाकिस्तान से उसकी दोस्ती का कारण यही है कि वह किसी तरह से भारत को रोकना चाहता है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन 2020 से 2024 तक पाकिस्तान को 81 फीसदी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की यही रणनीति है कि वह सीधा भारत के साथ युद्ध में नहीं उतरना चाहता बल्कि पाकिस्तान का पीछे से समर्थन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही बताया गया था कि पाकिस्तान चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वह चीन के आईटी सिस्टम, संचार उपकरण और डिजिटल सर्विस का भी इस्तेमाल कर रहा था।
भारत की टोह लेने की फिराक में रहता है चीन
चीन भारत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान चीन के सैटलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके भारत की जासूसी करता है। इन आरोपों के बाद चीन की तऱफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। वहीं चीन से जुड़े ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर फ्रांस में निर्मित राफेल विमानों को लेकर भी खूब भ्रम फैलाया और आपने जे -10 विमानों की तारीफ की।
डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे भारत का लोहा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की विकास दर और अर्थव्यवस्था का लोहा माना है। चीन की यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर उनका रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों को कम करे तो 4 फीसदी जीडीपी से यह 20 फीसदी तक पहुंच सकती है। उन्होंने भारत की सात फीसदी जीडीपी का उदाहरण दिया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब चीन के मार्केट को सीमित करने और एक्सपोर्ट के मामले में उसके कान काटने की पूरी कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बड़ी मात्रा में अब जेनेरिक दवाओं का उत्पादन कर रहा है। भारत अमेरिका को भी 21 फीसदी जेनरिक दवाइयां निर्यात कर रहा है। इससे चीन के बाजार पर प्रभाव पड़ा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें