अब नहीं चलेगी चीन की चालबाजी, लद्दाख और अरुणाचल में LAC के नजदीक बनेंगे 2 एयरस्ट्रिप

चुशुल LAC से महज 4 किलोमीटर पश्चिम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह प्राकृतिक रूप से समतल भूमि है। इसे अंतिम बार 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:14 AM
रक्षा मंत्रालय ने चीन सीमा से सटे दो निष्क्रिय पड़े एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से एक लैंडिंग ग्राउंड पूर्वी लद्दाख के चुशुल में है, जबकि दूसरा अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी इलाके अनिनी (दिबांग वैली) में स्थित है। दोनों ही जगह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बेहद नजदीक हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय वायुसेना (IAF) के भविष्य के रोडमैप के तहत इन दोनों लैंडिंग ग्राउंड को वायुसेना और थलसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। इनका उपयोग UAVs (ड्रोन) और हेलिकॉप्टर संचालन के लिए किया जाएगा। मौजूदा हवाई पट्टी की लंबाई इतनी है कि यहां वायुसेना के एयरबस C-295 और C-130-J जैसे विशेष सैन्य विमानों की लैंडिंग हो सकती है।

चुशुल LAC से महज 4 किलोमीटर पश्चिम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह प्राकृतिक रूप से समतल भूमि है। इसे अंतिम बार 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उस समय सोवियत मूल के IAF विमान AN-12 ने चंडीगढ़ से AMX-13 टैंकों की खेप चुशुल पहुंचाई थी।

रक्षा मंत्रालय की 1993 में प्रकाशित एक सीमित संस्करण पुस्तक “History of the Conflict with China – 1962” में इस बात का उल्लेख है। किताब में लिखा है, “25 अक्तूबर को AN-12 विमान ने AMX-13 टैंक चुशुल पहुंचाए। टैंकों और 25-पाउंडर तोपों ने लद्दाख को बचाने में अहम भूमिका निभाई।”

पिछले कई दशकों में चुशुल ALG को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव संवेदनशीलता के चलते स्वीकृत नहीं हो पाए थे। लेकिन मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों में इसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली स्थित अनिनी ALG एक प्राकृतिक पठार पर बना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह स्थान ब्रिटिश भारत से चीन तक रसद पहुंचाने का ठिकाना था। युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं हिमालय के ऊपर से रसद पहुंचाती थीं, जिसे “The Hump” मार्ग कहा जाता था।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना ने यहां रनवे का निर्माण किया, लेकिन इसका नियमित इस्तेमाल नहीं हो सका। अरुणाचल प्रदेश सरकार लंबे समय से इसके पुनर्जीवन की मांग करती रही है। रक्षा मंत्रालय की टीम ने हाल ही में यहां निरीक्षण भी किया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी यह रनवे छोटे विमानों और हेलिकॉप्टरों के लिए उपयुक्त मानी जा रही है।

ALG को पुनर्जीवित करने का अर्थ है कि यहां एक छोटी सैन्य इकाई तैनात होगी जो विमानों, हेलिकॉप्टरों और UAVs की उड़ानों को नियंत्रित करेगी। समय के साथ यहां बुनियादी ढांचा विकसित कर एक छोटे दल के ठहरने की सुविधा भी बनाई जाएगी।

पिछले 20 वर्षों में रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कई ALG पुनर्जीवित किए हैं। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और न्योमा दो ALG को सक्रिय किया गया था। इनमें से न्योमा को अब पूर्ण वायुसेना स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो अगले महीने से पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश में सात ALG – आलॉन्ग, मेचुका, पासीघाट, तूतिंग, विजय नगर, वालोंग और जीरो को पूरी तरह रनवे में तब्दील कर दिया गया है। यहां से न सिर्फ सैन्य आपूर्ति होती है बल्कि नागरिक उड़ानें भी संचालित की जा रही हैं। चुशुल और अनिनी ALG का पुनर्जीवन भारत की सामरिक ताकत को मजबूत करेगा और पूर्वी लद्दाख व पूर्वोत्तर भारत में भारत की वायु शक्ति और सैन्य आपूर्ति क्षमता को नई गति देगा।

Indian Army
