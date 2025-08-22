मोदी की मेजबानी से पहले चीन का US पर तंज, डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश; टॉप 5 न्यूज

चीन के उप-विदेश मंत्री लियू बिन ने SCO की मीटिंग से पहले अमेरिका का नाम लिए बिना ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक देश है, जो अपने हितों को दुनिया में सबसे ऊपर रखता है और उसके लिए शांति को खतरे में डाल रहा है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इस बीच चीन ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी से पहले अमेरिका पर तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर निर्णय पलटते हुए डॉग लवर्स को NGO को 2 लाख रुपए जमा कराने का आदेश दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ: एक देश है, जिसके लिए... मोदी, पुतिन की मेजबानी से पहले अमेरिका पर चीन ने कसा तंज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। बीते कुछ महीनों में उसने भारत, चीन, ब्राजील समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। इसके कारण अब दुनिया की भूराजनीतिक स्थिति के अलावा तमाम समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं। लंबे समय से एक-दूसरे के मुकाबले खड़े रहने वाले कई देश भी अब करीब आते दिखे हैं, इनमें सबसे चर्चित हैं भारत और चीन। यही नहीं अब चीन ने पुतिन, नरेंद्र मोदी और अर्दोआन के साथ मीटिंग का फैसला लिया है। इसके अलावा उससे पहले अमेरिका पर तीखा तंज भी कसा है। पढ़ें पूरी खबर…

दो लाख रुपये सात दिन में जमा करवाओ नहीं तो... डॉग लवर्स और NGO से क्यों बोला SC सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से अन्यत्र ले जाए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुत्ता प्रेमियों (डॉग लवर्स) और गैर सरकारी संगठनों से मामले में सुनवाई से पहले एक सप्ताह के भीतर क्रमश: 25,000 रुपये और दो लाख रुपये जमा करने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग संबंधित नगर निकायों के तत्वावधान में आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सुविधाओं में किया जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

जब मैं रेल मंत्री थी, कोलकाता में PM मोदी के कार्यक्रम से पहले छलका ममता का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम कोलकाता मेट्रो की तीन नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें ममता बनर्जी ने अपना दर्द बयां किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट का शीर्षक दिया है, ‘आज मुझे थोड़ी यादों में खो जाने दीजिए।’ इस पोस्ट में उन्होंने रेल मंत्री रहने के दौरान कोलकाता के लिए किए गए कामों का जिक्र किया है। पढ़ें पूरी खबर…