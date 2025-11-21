पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा चीन, तैनाती भी जल्द होगी; नौसेना ने खोली पूरी पोल

संक्षेप: वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने कहा, ‘यह सच है और हमें इसकी पूरी जानकारी है। हमें पता है कि वे (चीन) उन्हें (पाकिस्तान को) पनडुब्बियां दे रहे हैं। इनकी तैनाती बहुत जल्द शुरू होगी। हम हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।’

नौसेना को पता चला है कि चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा है। इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नौसेना स्थिति पर नज़र रख रही है। देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। नवाचार और स्वदेशीकरण पर नई दिल्ली में स्वावलंबन 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने माना कि चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना बेड़े में शामिल कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विद्युत-चुंबकीय प्रक्षेपण प्रणाली से युक्त इस युद्धपोत को चीन का सबसे आधुनिक पोत बताया जा रहा है। पोत को इस महीने की शुरुआत में एक गोपनीय कार्यक्रम के दौरान सेवा में शामिल किया गया था। उस कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग भी मौजूद थे। चीन की ओर से पाकिस्तान को पनडुब्बियां और दूसरे सैन्य उपकरण देने के बारे में उप नौसेना प्रमुख से सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा, ‘यह सच है और हमें इसकी पूरी जानकारी है। हमें पता है कि वे (चीन) उन्हें (पाकिस्तान को) पनडुब्बियां दे रहे हैं। इनकी तैनाती बहुत जल्द शुरू होगी। हम हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।’