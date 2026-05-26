चार लोग मिलकर... भारत से क्वाड ने दिया कड़ा संदेश तो तिलमिलाया चीन, देने लगा शांति की दुहाई

China News: भारत में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की चीन ने आलोचना की है। बीजिंग की तरफ से कहा गया कि वह ऐसे किसी भी गठजोड़ की निंदा करता है, जो कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाकर बनाया गया है। बता दें, क्वाड हमेशा से चीन के इस दावे को खारिज करते हुए आया है कि वह चीन के खिलाफ बना है।

नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पड़ोसी देश चीन परेशान नजर आ रहा है। चीन ने क्वाड के ऊपर आरोप लगाया कि चार देश मिलकर किसी तीसरे देश को निशाना बना रहे हैं। इस तरीके की नीति से गुटीय टकराव की स्थिति बढ़ेगी, जो कि किसी भी देश के लिए सही नहीं है। चीन की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब नई दिल्ली में हुई क्वाड बैठक में रेयर अर्थ मिनरल्स, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसेफिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को लेकर नए स्तर से चर्चा हुई है।

इस बैठक की आलोचना करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने नया बयान जारी किया है। चीन की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "किसी भी देशों के बीच का सहयोग क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। ऐसा कोई भी समूह किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। हम (चीन) विशेष रूप से ऐसे गुटों के निर्माण का और किसी भी गुटीय टकराव का विरोध करते हैं।"

बता दें, नई दिल्ली में हुई क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत से एस जयशंकर, अमेरिका से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया से पेनी वोंग शामिल हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने दक्षिण चीन सागर और इंडोपैसेफिक में किसी भी खतरनाक सैन्य गतिविधि का विरोध किाय और विवादित क्षेत्रों में सैन्यीकरण की आलोचना की। गौरतलब की चीन पूरे दक्षिण चीन सागर क्षेत्र को अपना बताता है और आए दिन छोटे देशों के जहाजों के ऊपर हमला करते रहता है। हालांकि, क्वाड द्वारा जारी किए गए बयान में सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया गया।