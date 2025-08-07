ट्रंप की ‘टैरिफ दादागिरी’ पर खुलकर बोला चीन, VP चुनाव से पहले NDA की बैठक; टॉप 5 न्यूज

ट्रंप के टैरिफ को लेकर चीन ने अमेरिका पर हमला बोला है। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे अमेरिका की दादागिरी बताया है। बता दें कि अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर मोटा फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब चीन ने खुलकर इसकी आलोचना की है। चीन ने इसे दादागिरी बताते हुए कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में NDA की एक अहम बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा हुई है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ-

ट्रंप की ‘टैरिफ दादागिरी’ के खिलाफ खुलकर बोला चीन- धौंस जमाने वालों को… अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ चीन खुलकर सामने आया है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में कई देशों पर लगाए गए टैरिफ के बाद एक बयान में इसे अमेरिका की दादागिरी बताते हुए कहा है कि धौंस जमाने वालों को अगर थोड़ी सी भी ढील दे दी जाए, तो वे इसका फायदा उठाने लगते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर भी कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार कर रहा है, और इसीलिए वे भारत पर अधिक जुर्माना लगा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता ED, कानून के दायरे में रहे; क्यों भड़का SC सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ईडी किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में रहना होगा। ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 10 फीसदी से भी कम दोषसिद्धि की दर होने को लेकर कोर्ट ने कहा कि वह न सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता के बारे में चिंतित है, बल्कि उसे ईडी की छवि की भी चिंता है। पढ़ें पूरी खबर…

प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा चुनेंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, अहम बैठक में फैसला केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अहम बैठक के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर अहम जानकारी दी है। किरण रिजिजू ने बताया है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले गुरुवार को संसद परिसर में भाजपा के प्रमुख नेताओं और उनके सहयोगियों की एक अहम बैठक हुई है। पढ़ें पूरी खबर…

जिसने दो वोटर ID जारी किए, वही सवाल कर रहा; चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग द्वारा मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि जिसने दो वोटर आईडी (EPIC नंबर) जारी किए, वही हमसे सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता ने कहा कि वह इस नोटिस का अच्छा जवाब देंगे। पढ़ें पूरी खबर…