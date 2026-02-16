चीन का खतरनाक खेल, भारतीय सीमा से 800 KM दूर गुपचुप बढ़ा रहा परमाणु जखीरा; क्या प्लान?

चीन अरुणाचल प्रदेश से महज 800 किलोमीटर दूर सिचुआन प्रांत की पहाड़ियों में गुपचुप तरीके से अपना परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, उपग्रह चित्रों से साफ दिख रहा है कि जिटोंग और पिंगटोंग जैसी गुप्त सुविधाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है।

चीन अरुणाचल प्रदेश से महज 800 किलोमीटर दूर सिचुआन प्रांत की पहाड़ियों में गुपचुप तरीके से अपना परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, उपग्रह चित्रों से साफ दिख रहा है कि जिटोंग और पिंगटोंग जैसी गुप्त सुविधाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार और आधुनिकीकरण हो रहा है। यह चीन का परमाणु कार्यक्रम का तेज विकास है, जो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि रूस और अमेरिका के बाद सबसे तेज गति से हो रही है, और इससे वैश्विक परमाणु संतुलन पर गहरा असर पड़ सकता है। इससे आगे केवल रूस (लगभग 5400) और अमेरिका (लगभग 5100-5200) हैं। चीन अब 2030 तक 1000 से अधिक परमाणु हथियारों का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में दक्षिण-पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के पहाड़ों में स्थित 'गुप्त परमाणु सुविधाओं' में विस्तार और उन्नयन के कार्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लगभग 800 किलोमीटर दूर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और श्रमिकों ने पहाड़ी आंतरिक क्षेत्रों में एक 'आंतरिक परमाणु साम्राज्य' का निर्माण किया था। लेकिन 1980 के दशक में तनाव कम होने के बाद कई प्रयोगशालाओं का आकार घटा दिया गया या उन्हें बंद कर दिया गया। इनके कर्मचारी पास के मियानयांग में स्थित नई प्रयोगशाला में स्थानांतरित हो गए। हालांकि, पिछले दो दशकों में स्थिति बदल गई है।

भौगोलिक खुफिया विशेषज्ञ रेनी बाबियारज ने इन बदलावों को 'तेज विकास' करार दिया। उन्होंने कहा कि चीन भर में विभिन्न परमाणु स्थलों पर विकास की गति 2019 के आसपास से तेज हो गई है। बाबियारज ने कहा कि इन स्थलों पर जो जमीनी बदलाव हम देख रहे हैं, वे वैश्विक महाशक्ति बनने के चीन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। परमाणु हथियार इसका एक अभिन्न अंग हैं। वहीं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के भौतिक विज्ञानी हुई झांग ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि यहां उच्च विस्फोटकों की एक परत है और उसी समय उत्पन्न होने वाली शॉक वेव केंद्र में ही विस्फोट कर देती है। इसे परिपूर्ण बनाने के लिए विस्फोट परीक्षणों की आवश्यकता है। इस स्थल में लगभग दस बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का एक अंडाकार परीक्षण क्षेत्र शामिल है।

पेंटागन के नवीनतम वार्षिक अनुमान के अनुसार, 2024 के अंत तक चीन के पास 600 से अधिक युद्धक हथियार थे और 2030 तक यह संख्या 1000 तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह अमेरिका और रूस के हजारों युद्धक हथियारों की तुलना में कम है, लेकिन इसकी वृद्धि की गति चिंताजनक है। विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी और अब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परमाणु सुरक्षा नीति केंद्र में वरिष्ठ फेलो मैथ्यू शार्प ने कहा कि ये घटनाक्रम 'चिंताजनक' हैं।