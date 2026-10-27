भारत ने बोला था- LAC पर कभी कभी बिगड़ जाते हैं हालात, अब चीन का आया रिप्लाई

LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब चीन ने कहा है कि भारत के साथ किए गए समझौतों का पालन किया जा रहा है। भारत ने कहा था कि एलएसी पर हालात कभी कभी बिगड़ जाते हैं।

ITBP महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की घटनाएं लगातार हो रही हैं। (@ITBP_official X/ANI Photo)

चीन ने सोमवार को कहा कि वह भारत के साथ हुए समझौतों का सख्ती से पालन कर रहा है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सीमा पर सामान्य गश्त करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब उनसे उनके भारतीय समकक्ष के एक बयान के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि चीन और भारत राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संवाद जारी रखे हुए हैं।

पिछले हफ्ते नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है, जब चीनी सेना स्थापित गश्ती पैटर्न से हट जाती है।

चीन का रिप्लाई गुओ ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'चीन दोनों देशों के बीच हुए प्रासंगिक समझौतों, और बनी आपसी सहमति का सख्ती से पालन करता है। सीमावर्ती इलाकों में अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता तथा स्थिरता की रक्षा के लिए सामान्य सीमा गश्त करता है और नियंत्रण गतिविधियां करता है।'

गुओ ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि भारत, दोनों पक्षों के बीच बनी आम सहमति को संयुक्त रूप से लागू करके और ठोस कदमों के जरिए सीमावर्ती इलाकों में शांति व स्थिरता बनाए रखकर, चीन के साथ उसी दिशा में काम करेगा।'

भारत ने जताई थी चिंता पिछले हफ्ते नई दिल्ली में जायसवाल ने कहा था कि एलएसी पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है, जब चीनी सेना स्थापित गश्ती पैटर्न से हट जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है।

उन्होंने यह टिप्पणी एक सवाल के जवाब में की जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के इस बयान के संदर्भ में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जायसवाल ने कहा था, 'दोनों पक्ष एलएसी पर लंबित मुद्दों को सुलझाने और गलतफहमी तथा गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्र का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं।'

ITBP ने सीमा पर ड्रोन प्लाटून बनाईं ITBP ने चीन से लगती सीमा पर अपनी सभी सीमा इकाइयों में ड्रोन प्लाटून गठित की हैं। इसके अलावा, गलवान जैसी झड़पों से निपटने के लिए 'स्ट्राइक' नाम से एक नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर सीमा पर बड़े पैमाने पर भूमिगत ढांचे बनाए जा रहे हैं। वर्ष 1962 में गठित आईटीबीपी चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी LAC की सुरक्षा करती है।

उन्होंने कहा कि चीन से लगी सीमा भारत की 'सबसे कठिन' सीमा है और चीन एक 'शक्तिशाली' पड़ोसी तथा भारत का 'सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी' है। उससे मुकाबला करने के लिए बल की क्षमताओं को बढ़ाना जरूरी है। कपूर ने कहा, 'ड्रोन एक बड़ी चुनौती भी बन गए हैं और अवसर भी। पारंपरिक तरीकों से चीन का मुकाबला करना मुश्किल होगा। उसने अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का आधुनिकीकरण किया है और उस पर भारी निवेश किया है। लेकिन ड्रोन ऐसी तकनीक हैं, जिनसे छोटा देश भी बड़े देश को कड़ी टक्कर दे सकता है।'

6 साल पहले बढ़ा तनाव गलवान घाटी में हुई 2020 की जानलेवा झड़पों और उसके बाद चार साल से भी ज्यादा समय तक चले सैन्य टकराव के कारण भारत और चीन के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। इस तनाव के बाद, अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए पिछले एक साल में दोनों देशों ने कई कदम उठाए हैं। हाल में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।