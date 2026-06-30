'हर दिन इंच-दर-इंच जमीन खो रहे हैं', चीनी घुसपैठ की जांच करेगी सरकार; क्या बोली भारतीय सेना?

अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी में चीनी सेना द्वारा पैतृक जमीन पर कब्जे और निर्माण के दावों पर हड़कंप। गृह मंत्री मामा नटुंग ने कहा- सच का पता लगाने के लिए सरकार बनाएगी विशेष जांच समिति।

अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वारा घुसपैठ और पैतृक जमीन पर कब्जे के दावों ने चिंता बढ़ा दी है। सीमावर्ती इलाके में सक्रिय एक स्थानीय समुदायिक संगठन के इन आरोपों के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार इन दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी। हालांकि खुद भारतीय सेना ने इन दावों का खंडन किया है।

स्थानीय संगठन का क्या है आरोप? अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके में काम करने वाली 'नाह वेलफेयर सोसाइटी' (NWS) ने हाल ही में जिले के डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में भारत-चीन सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

संगठन का दावा है कि चीनी सरकार तेजी से अपनी सीमा का विस्तार कर रही है और भारतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर रही है। आरोप है कि चीन ने स्थानीय लोगों की पैतृक जमीन पर कई जगहों पर मिलिट्री कैंप स्थापित कर लिए हैं। इसके अलावा वहां सड़कों और पुलों का भी निर्माण किया गया है।

पैतृक जमीन छिनने का डर स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिन इलाकों पर चीन कब्जा कर रहा है, वे उनके पारंपरिक शिकार के मैदान रहे हैं। कुछ साल पहले तक स्थानीय लोग वहां बेरोकटोक घूमते थे और जंगलों से उत्पाद इकट्ठा करते थे।

'इंच-दर-इंच अपनी जमीन खो रहे हैं' नाह वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि जहां उनके मवेशी चरने जाते थे, वे इलाके अब पूरी तरह से चीनी सेना (PLA) के कब्जे में जा चुके हैं। दावों के मुताबिक, पिछले 10 से 15 सालों में सीमा पर चीन की इन अतिक्रमण वाली गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है।

संगठन ने अपने पत्र में चिंता जाहिर करते हुए कहा, "ताकसिंग इलाके में चीनी सेना जिस मंशा और रफ्तार से काम कर रही है, वह हमारे लिए बेहद खतरनाक और गंभीर चिंता का विषय है। हम हर दिन इंच-दर-इंच अपनी जमीन उनके हाथों गंवा रहे हैं।"

अरुणाचल सरकार का क्या है रुख? इन दावों के सामने आने के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है। राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि सरकार फिलहाल इन दावों पर जिला प्रशासन की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

यह रिपोर्ट जिला प्रशासन, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और पंचायत समितियों के निष्कर्षों पर आधारित होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया, "फिलहाल ये सिर्फ दावे हैं। अगर सचमुच में कोई अतिक्रमण हुआ है, तो यह बहुत गलत होगा। इलाके में असल में क्या चल रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम एक जांच समिति का गठन करेंगे।"

क्या बोली भारतीय सेना? भारतीय सेना ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें आरोप लगाया गया था कि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। सेना ने इन खबरों को "गलत और आधारहीन" बताया। भारतीय सेना ने कहा, "हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि चीनी PLA ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत और बिना किसी आधार के हैं।"