रिपोर्ट में कहा गया, ‘भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को केवल अमेरिका के साथ भारत की नजदीकी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत अपनी रणनीतिक जरूरतों और स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर फैसले लेता है।’

अमेरिका की एक पैनल रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की सैन्य मदद मिलने की बात सामने आई है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि इसकी पुष्टि के लिए किसी अमेरिकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। यह बात पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि उस समय भारत सरकार ने भले ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा हो, लेकिन ऐसी खबरें थीं कि चीनी इंजीनियर और सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के कुछ कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों में मौजूद थे। इसके अलावा, तत्कालीन उप सेना प्रमुख की ओर से भी यह जानकारी सामने आई थी कि चीन पाकिस्तान को रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा था।

शशि थरूर ने कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट ने अपने नजरिए से इन दोनों बातों की पुष्टि की है, लेकिन भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से रही होगी। यह खबर सरकार के लिए नई नहीं, बल्कि मीडिया के लिए नई हो सकती है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति पर नजर रखने वाले लोग पहले से इस बात को लेकर सचेत थे कि चीन ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग के मामले में एक कदम आगे बढ़ाया था। इसके दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों पर दूरगामी असर पड़ सकते हैं। थरूर के मुताबिक, अमेरिकी रिपोर्ट दरअसल उन तथ्यों की पुष्टि कर रही है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे और जिनके बारे में जानकारी रखने वाले लोग जानते थे।

ऑपरेशन सिंदूर पर क्या रिपोर्ट अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की 18 नवंबर को जारी रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए। रिपोर्ट में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि 21 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इस दौरान पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस घटनाक्रम ने दिखाया कि चीन सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना भी संकट के समय पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है। इससे भारत के लिए भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी संभावित सैन्य टकराव की योजना बनाना और मुश्किल हो सकता है।