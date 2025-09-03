PAK पीएम के सामने चीन ने दिखाए कौन से हथियार, कांग्रेस MLA का अजीबोगरीब बयान; टॉप 5 न्यूज

उत्तर कन्नड़ के जोइदा तालुक में अस्पताल न होने की समस्या पर एक महिला पत्रकार ने विधायक देशपांडे से सवाल किया। जवाब में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा डिलीवरी कहीं और करा देंगे।

कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक हाल ही में बेहद अजीबोगरीब बयान देकर घिर गए हैं। उन्होंने हाल ही में तालुक में अस्पताल ना होने को लेकर पूछे गए सवाल पर एक महिला पत्रकार से कहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी डिलीवरी कहीं और करा देंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन ने सैन्य परेड के जरिए बुधवार को पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है।

मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक, नेताओं के बोल एक जैसे, भले ही पार्टियां अलग हों। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गर्भवती महिला लीला साहू अपने गांव तक सड़क बनवाने के लिए एक साल से संघर्ष कर रही थी। उसने वीडियो बनाकर नेताओं और प्रशासन से मदद मांगी। लीला की मांग पर सांसद राजेश मिश्रा ने कहा था कि चिंता की क्या बात है? हमारे पास एंबुलेंस, अस्पताल, आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे। डिलीवरी की संभावित तारीख बताओ, हम एक हफ्ते पहले उठा लेंगे, अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। यह चर्चा अभी थमी ही थी कि कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक ने अस्पताल के सवाल पर हल्के अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा डिलीवरी कहीं और करा देंगे। पढ़ें पूरी खबर…

दिल्ली वालों को यमुना की लहरें डरा रही हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। अपना घरबार छोड़ चुके लोग बिस्किट पर गुजारा कर रहे हैं। यमुना ने बुधवार को जलस्तर का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में यमुना दोपहर 1 बजे 207 मीटर के निशान को पार कर गई। 1963 के बाद से यह 5वीं बार है जब यमुना ने 207 मीटर के निशान को पार किया है। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुंच जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

चीन ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन सहित 20 से अधिक विदेशी नेताओं ने शिरकत की। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बतौर गेस्ट शामिल थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव एवं केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस भारी-भरकम परेड का निरीक्षण किया और सैनिकों से सलामी ली। पढ़ें पूरी खबर…

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी दो सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हमले तेज करते हुए राहुल गांधी को भी घेरा है। भाजपा ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं के आपराधिक कारनामों से खुद को अलग नहीं कर सकते। पढ़ें पूरी खबर…