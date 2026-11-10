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चीन की हमजा अली मजारी को दिल दे बैठे Nvidia CEO! अफेयर पर खूब मजे ले रहे लोग

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इस बीच चीन ने सोमवार को इस आरोप से इनकार किया है कि उसने जेनसन हुआंग को फंसाने के लिए जासूसी साजिश रची थी। इंटरनेट पर इस पूरे मामले को लेकर मीम्स कि बाढ़ आ गई है।

China Hamza Ali Mazari
Nvidia CEO के अफेयर पर खूब मीम बन रहे हैं

बीते 24 घंटे में अखबारों, टीवी चैनलों से लेकर इंटरनेट तक पर एक ही मुद्दा गरमाया रहा। Nvidia CEO का अफेयर। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग ने सोमवार को एक चीनी जासूस संग अपने अफेयर को बात का कबूल ली है। इसके बाद मानों पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इतनी बड़ी अमेरिकी कंपनी के मालिक की चीन के जासूस संग नजदीकियां कुछ लोगों को जहां टेंशन दे रही है, तो कहीं कुछ लोग इसे लेकर बेहद फनी मीम बना रहे हैं।

इंटरनेट पर सोमवार को ऐसी सैंकड़ों मीम्स छाई रहीं। कुछ लोग जहां जेनसन संग रिश्ता रखने वाली एलिस हुआंग को ‘चीन की हमजा अली मजारी’ कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग यह कहकर मजे ले रहे हैं कि इस समय कंपनी के सभी शेयरहोल्डर्स का भविष्य एक महिला पर टिका है। वहीं एक चर्चित कंपनी के ‘किस कैम’ वाला केस तो आपको याद ही होगा। लोग AI से इस पर Nvidia CEO की तस्वीरें जोड़कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

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यहां कुछ शानदार मीम्स का कलेक्शन देखिए:

कबूल की बेवफाई

बता दें कि बीते महीने द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि जेनसन हुआंग के चीन की नागरिक एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे, और वह सीधे चीन की सरकार को जानकारी पहुंचा रही थी। इसके बाद 63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में बेवफाई की बात स्वीकार की। उन्होंने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पत्नी, बच्चों और सहकर्मियों से माफी मांगी। हुआंग ने सोमवार को जारी एक बयान में पत्नी और बच्चों को पहुंची तकलीफ के लिए खेद जताते हुए अपने किए की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उनके इस व्यवहार का कोई बहाना नहीं है और वह अपने परिवार का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे। इस बीच एनवीडिया कंपनी ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

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चीन ने खारिज किया दावा

इधर चीन ने सोमवार को इस आरोप से इनकार किया कि उसकी ओर से हुआंग को फंसाने के लिए जासूसी साजिश रची गई थी। इसने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि यह बीजिंग को बदनाम करने की चाल है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एक बयान में कहा, ''चीनी जासूस होने का आरोप निराधार है। यह सिर्फ और सिर्फ चीन को बदनाम करने की कोशिश है।''

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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