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अरुणाचल में चीन की 'धीरे-धीरे घुसपैठ'? सेना ने बताया क्या है सच

By Shubham Sharma
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यह पूरा मामला पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) की चार सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद सामने आया। इसमें चीन के एडवांसमेंट को लेकर कई बड़े दावे किए गए।

Arunachal Pradesh China LAC
अरुणाचल में चीन की घुसपैठ की खबर ने मचाया हड़कंप, सेना ने खोला सच (File Photo)

अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग सेक्टर में चीनी सेना (PLA) के भारतीय सीमा में घुसपैठ और गश्त रोकने के दावों पर भारतीय सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। सेना के शीर्ष सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ किया है कि भारत ने अपनी कोई भी जमीन नहीं खोई है और सीमा पर स्थित सभी भारतीय चौकियां पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में हैं।

क्या है विवाद की वजह?

यह पूरा मामला पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) की चार सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद सामने आया। पूर्व मंत्री काहफा बेंगिया (Kahfa Bengia) के नेतृत्व में इस समिति ने 10 जुलाई को ताकसिंग, माजा और गालेमो इलाकों का दौरा किया था।

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इसमें दावा किया गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताकसिंग सेक्टर में भारतीय सैनिकों को गश्ती बिंदुओं तक जाने से रोका है। भारत ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि भारतीय सेना और ITBP पूरी सीमा पर मजबूती से तैनात हैं। कोई भी पोस्ट या इलाका कब्जे में नहीं गया है।

PPA की रिपोर्ट में कहा गया कि 'शेरा-5' जैसे मुख्य पॉइंट से 2023 के टकराव के बाद भारतीय बल पीछे हटे हैं और चीनी सेना ने पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने इस दावे को भी खारिज किया और कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट न होने के कारण दोनों सेनाएं आमने-सामने आती हैं, जिसे प्रोटोकोल से सुलझा लिया जाता है।

इसमें आगे कहा गया कि स्थानीय नाह और मारा समुदाय के शिकार व मवेशी चराने के पारंपरिक इलाकों (जैसे नंगा पहाड़) पर चीनी सेना ने नियंत्रण बना लिया है। भारत ने इसे कोरी अफवाह और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। सेना ने ऐसे दावों को बिना किसी ठोस आधार के सुर्खियां बटोरने का जरिया बताया है।

1959 और 1962 का ऐतिहासिक संदर्भ

भारतीय सेना के सूत्रों ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि सीमा पर कुछ क्षेत्र लंबे समय से विवादित रहे हैं।

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चीन ने 1959 में असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर लोंगजू पर कब्जा कर लिया था, जो तब से चीनी नियंत्रण में है।

1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित घाटियों में काफी अंदर तक आ गई थी, लेकिन युद्धविराम के बाद पीएलए वापस वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के उत्तर में चली गई थी।

चीन 1960 की सीमा वार्ता से ही पूरे अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिण तिब्बत' (Zangnan) बताता आया है, जिसे भारत हमेशा से "मनगढंत और बेबुनियाद" बताकर खारिज करता रहा है।

क्या है मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्र सरकार का रुख?

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी चीन के भारतीय क्षेत्र में किसी भी नए अतिक्रमण के दावों को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रही है और घबराने की कोई बात नहीं है।

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हाल ही में गृह मंत्रालय और भारतीय सर्वे विभाग ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 27 जगहों के आधिकारिक नामों की लिस्ट जारी की है, जिससे भारतीय सीमाओं की भौगोलीय पहचान और मजबूती को प्रशासनिक स्तर पर भी पुख्ता किया गया है।

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