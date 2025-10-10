China gave big jolt to Pakistan refused to fund Pakistan railway project, Former MoS MEA MJ Akbar Claims चले थे भारत को नीचा दिखाने, खुद जाल में फंस गया पाकिस्तान; सदाबहार दोस्त ने ही क्यों झटका हाथ?, India News in Hindi - Hindustan
चले थे भारत को नीचा दिखाने, खुद जाल में फंस गया पाकिस्तान; सदाबहार दोस्त ने ही क्यों झटका हाथ?

चीन पाकिस्तान का करीबी मित्र रहा है। हाल ही में चीन ने इस्लामाबाद को 3.4 अरब डॉलर का ऋण दिया था। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। खास तौर पर CPEC प्रोजेक्ट में चीन दशकों से पाकिस्तान में निवेश करता रहा है।

Pramod Praveen एएनआई, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 07:10 PM
पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत को नीचा या कमतर दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक भी मौका नहीं गंवाता है लेकिन हर बार उसकी ऐसी चाल नाकाम हो जाया करती है और पाकिस्तान को औंधे मुंह गिरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही फिर हुआ। जब ट्रंप टैरिफ पर भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ने लगीं तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसे सुनहरा मौता समझा और डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में जुट गए।

पाक नेताओं ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए उनकी तारीफों को पुल बांधे। मई के शुरुआती हफ्ते में हुए चार दिनों के सैन्य संघर्ष को रोकने में भी ट्रंप की मध्यस्थता की बात कबूल की, जिससे भारत इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का जखीरा खरीदने का भी ऐलान कर दिया। फिर पाकिस्तानी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी अमेरिका के दरवाजे खोल दिए ताकि अमेरिका खुश होकर उन पर पैसों की बारिश कर दे लेकिन उसकी इन हरकतों से उसका सदबहार दोस्त और आर्थिक मददगार चीन नाराज हो गया है।

चीन ने पाकिस्तान को पैसे देने से किया इनकार

अब चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं में पैसा लगाने से इनकार कर दिया है। भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए रेल प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से इनकार कर दिया है। अकबर ने कहा, "चीन से मिलने वाले पैसे अब बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा संकट है। चीन ने लगभग 6-7 अरब डॉलर की रेलवे परियोजना के लिए धन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार और पैसे की बर्बादी दिखाई दे रही है। उन्हें पैसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।" अकबर ने कहा कि चीन अब पाकिस्तानी पैंतरों से सतर्क हो गया है।

पाकिस्तान एक "जेली स्टेट"

इससे पहले पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान एक "जेली स्टेट" है, क्योंकि उसने अपनी समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता को त्याग दिया है। अकबर ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक कृत्रिम समाज बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह कमज़ोर होता जा रहा है। अकबर ने बताया, “जेली स्टेट वह होता है जो हमेशा अस्थिर रहता है। मक्खन पिघल जाएगा, जेली नहीं पिघलेगी। लेकिन जेली कभी स्थिर नहीं रहेगी और क्योंकि यह एक परमाणु शक्ति है, यह एक विषैला जेली स्टेट होगा।”

हाल ही में चीन ने इस्लामाबाद को 3.4 अरब डॉलर का ऋण दिया

बता दें कि चीन पाकिस्तान का करीबी मित्र रहा है। हाल ही में चीन ने इस्लामाबाद को 3.4 अरब डॉलर का ऋण दिया था। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। खास तौर पर CPEC प्रोजेक्ट में चीन दशकों से पाकिस्तान में निवेश करता रहा है। इसके अलावा चीनी फर्मों ने 80 फीसदी से ज्यादा सैन्य उपकरणों की सप्लाई भी पाकिस्तान को की है लेकिन हाल के दिनों में जब से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तोड़ी तनातनी बढ़ी है और चीन से रिश्ते सुधरे हैं। पाकिस्तानचीन से मिलने वाले मदद के मोर्चे पर नए संकट में फंसता जा रहा है।