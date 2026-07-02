अब बंगाल की खाड़ी पर चीन की नजर, बांग्लादेश संग पका रहा नई खिचड़ी; भारत के लिए टेंशन?

जानकारी के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। चीन म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलकर नया आर्थिक गलियारा बनाने की तैयारी में है।

चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ चालबाजी कर रहा है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर नया चक्रव्यूह रच रहा है और उसकी नजर बंगाल की खाड़ी के रास्ते हिंद महासागर पर है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे थे। खबर है कि बीजिंग में उनके सामने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया और बैठक में म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश और चीन के बीच आर्थिक गलियारा बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है।

बीजिंग में शी जिनपिंग और तारिक रहमान की बातचीत के बाद इसकी जानकारी खुद बांग्लादेशी अधिकारी ने दी है। रहमान के प्रवक्ता महदी अमीन ने कहा, "बैठक में म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश और चीन के बीच आर्थिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और आवाजाही को और आसान करना है।" प्रस्तावित रेल और रोड रूट चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग से शुरू होकर, म्यांमार के मांडले से होते हुए दो हिस्सों में बंटेगा और फिर बांग्लादेश के चटगांव और कॉक्स बाजार से जुड़ जाएगा।

CPEC पर फूंक चुका है अरबों इससे पहले भारत के पश्चिम में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर चीन पहले ही अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिमी चीन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जोड़ती है। अहम बात है कि यह रास्ता पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है और इसीलिए भारत ने लगातार इस पर सवाल उठाए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होने देगा।

पूर्व में नई चाल अब चीन ने म्यांमार के रास्ते चीन को बांग्लादेश से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा है। दरअसल अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद अब चीन की नजर बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच पर है। वह हिंद महासागर में भी अपनी पैठ बनाना चाहता है। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि यह प्रस्ताव इस बात की गवाही दे रहा है कि चीन बंगाल की खाड़ी के आसपास अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यही नहीं नया प्रोजेक्ट भारत को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की चीन की एक सोची-समझी चाल भी है।

भारत के बिना बनाएगा कॉरिडोर समझिए कैसे भारत ने जानबूझकर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की प्लानिंग की है। दरअसल सालों पहले चीन, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़कर BCIM कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी। लेकिन भारत ने चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का हमेशा से कड़ा विरोध किया। भारत के सख्त रुख के बाद BCIM ठंडे बस्ते में चला गया। अब चीन ने भारत को बाईपास करके तीन देशों का नया रास्ता खोज निकाला है। इसे मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने की योजना भी माना जा रहा है।