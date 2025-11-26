हम दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, समाधान खोज लेंगे; भारत की फटकार के बीच बदले चीनी दूत के सुर

संक्षेप: भारतीय महिला ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर को शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा था और अरुणाचल जन्मस्थान होने की वजह से उनके पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने मंगलवार को कहा कि भारत-चीन सीमा विवाद एक अत्यंत जटिल मुद्दा है और इसका समाधान होने में अभी काफी समय लगेगा। हालांकि दोनों देश सीमा को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर वार्ता जारी रखे हुए हैं और सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद जटिल सीमा मुद्दा और विशिष्ट मतभेद द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित नहीं करते हैं और न ही इन मुद्दों को सहयोग में बाधा बनना चाहिए। चीनी दूत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक के मुद्दे पर भारत ने चीन को जमकर फटकार लगाई है। थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। उन्होंने दावा किया कि उनका तीन घंटे का तय ठहराव किसी बुरे सपने जैसा हो गया जब आव्रजन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को सिर्फ इसलिए अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका जन्मस्थान लिखा था। इसके बाद भारत ने चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और उसे इंटरनेशनल कानूनों की याद दिलाई।

एक सेमिनार में बोलते हुए राजदूत शू ने कहा कि यह दृष्टिकोण दोनों देशों के मूल हितों और उनके लोगों की साझा आकांक्षाओं के अनुरूप है। बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन मिलकर बहुपक्षीय व्यवस्था की रक्षा करेंगे और एकतरफा वर्चस्व को अस्वीकार करेंगे।

सीमा मुद्दे को बताया बहुत जटिल, लेकिन समाधान की उम्मीद बरकरार राजदूत शू ने कहा- चीन-भारत सीमा मुद्दा बहुत जटिल है और इसका समाधान होने में समय लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में हमारे पास सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की पर्याप्त बुद्धिमानी और क्षमता है। उन्होंने वर्तमान सीमा स्थिति को स्थिर बताया।

सीमा प्रबंधन और डी-एस्केलेशन पर जोर राजदूत ने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के महत्वपूर्ण सहमति-निर्देशों के तहत काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा- चीन भारत के साथ सामान्य सीमा प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करने, प्रबंधन और तनाव कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहता है।

दोनों देशों के लिए बेहतर संबंधों के संकेत राजनयिक सूत्रों का मानना है कि राजदूत शू के बयान दो संकेत देते हैं कि बीजिंग सीमा विवाद को अलग-थलग रखकर सहयोग के नए क्षेत्रों पर आगे बढ़ना चाहता है। चीन यह संदेश भी दे रहा है कि साझा वैश्विक चुनौतियों और भू-राजनीतिक हालात में भारत और चीन की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं। हालांकि भारत ने कई अवसरों पर स्पष्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के आगे बढ़ने की आधारशिला है। 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है।

चीन में भारतीय नागरिक क साथ बदसलूकी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वांग थोंगडोक नामक भारतीय महिला ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर को शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा था और अरुणाचल प्रदेश जन्मस्थान होने की वजह से उनके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये कार्रवाई नियमों के अनुसार थी। साथ ही, उसने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को भी दोहराया।

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा : विदेश मंत्रालय इसके तुरंत बाद भारत ने चीन की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर का यह राज्य देश का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के संबंध में चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान को देखा है। भारतीय नागरिक को उस समय हिरासत लिया गया जब वह शंघाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजर रही थी और उसके पास वैध पासपोर्ट था।