अरुणाचल से लगी सीमा ही नहीं मानता चीन, भारतीय CM ने बताई अंदर की बात
भारत और चीन सीमा को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, जिसके चलते उनके गश्त करने वाले हमारी तरफ आ जाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य है और भारतीय सशस्त्र बल सीमाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी 'तनाव का कोई मामला नहीं' है। साथ ही उन्होंने मैकमोहन लाइन को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
खांडू ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जो हाल में कुछ पक्षों की ओर से आई उन बातों को लेकर उठे विवाद के संबंध में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।
विस्तार में जाए बिना मुख्यमंत्री ने कहा, 'चीनी लोग अरुणाचल से लगी मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है... अरुणाचल की तिब्बत-चीन के साथ बहुत लंबी सीमा लगती है, जो लगभग 1,200 किलोमीटर है।' उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी तरफ से गश्ती दल कभी-कभी 'हमारी तरफ आ जाते हैं' और यह 'सीमा का उल्लंघन है, घुसपैठ नहीं।'
खांडू ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि उल्लंघन हुआ है। लेकिन ऐसा होता रहता है; यह कोई नई बात नहीं है। चूंकि, सीमा पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, इसलिए सीमा तय नहीं है।' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस उल्लंघन की बात कर रहे थे।
ITBP ने चेताया था
पिछले हफ्ते, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की घटनाएं हो रही हैं, जिससे विवाद पैदा हो गया। 22 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में एक कार्यक्रम में आईटीबीपी कर्मियों को संबोधित करते हुए, कपूर ने टकराव की स्थितियों से निपटने में भूमिका के लिए बल की नव-गठित 'शौर्य' कमांडो टीमों की सराहना की थी।
उन्होंने हथियारों और उपकरणों को आधुनिक बनाने और ड्रोन युद्ध सहित बदलते सुरक्षा खतरों का जवाब देने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।
चीन का जवाब
कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है, जब चीनी सेना स्थापित गश्ती पैटर्न से हट जाती है।
इसपर उनके चीनी समकक्ष ने कहा था, ‘गुओ ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ’चीन दोनों देशों के बीच हुए प्रासंगिक समझौतों, और बनी आपसी सहमति का सख्ती से पालन करता है। सीमावर्ती इलाकों में अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता तथा स्थिरता की रक्षा के लिए सामान्य सीमा गश्त करता है और नियंत्रण गतिविधियां करता है।' उन्होंने कहा कि चीन और भारत राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संवाद जारी रखे हुए हैं।
पर्यटन पर पड़ेगा असर?
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, यहां 14वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के उद्घाटन से कुछ समय पहले खांडू मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हाल के विवाद के बारे में पूछे जाने पर, खांडू ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में खबरों से पता चला और अब इस पर 'चर्चा हो रही है।'
मुख्यमंत्री से सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में भी पूछा गया और यह भी कि क्या इस विवाद का राज्य में पर्यटन पर कोई असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मीडिया ने इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमा की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रही हैं। अभी तनाव का कोई मामला नहीं है।' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे का अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन पर 'कोई असर नहीं पड़ेगा।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें