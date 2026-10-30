अरुणाचल से लगी सीमा ही नहीं मानता चीन, भारतीय CM ने बताई अंदर की बात

भारत और चीन सीमा को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, जिसके चलते उनके गश्त करने वाले हमारी तरफ आ जाते हैं।

ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की घटनाएं हो रही हैं। Symbolic Image- PTI

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य है और भारतीय सशस्त्र बल सीमाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी 'तनाव का कोई मामला नहीं' है। साथ ही उन्होंने मैकमोहन लाइन को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

खांडू ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जो हाल में कुछ पक्षों की ओर से आई उन बातों को लेकर उठे विवाद के संबंध में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।

विस्तार में जाए बिना मुख्यमंत्री ने कहा, 'चीनी लोग अरुणाचल से लगी मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है... अरुणाचल की तिब्बत-चीन के साथ बहुत लंबी सीमा लगती है, जो लगभग 1,200 किलोमीटर है।' उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी तरफ से गश्ती दल कभी-कभी 'हमारी तरफ आ जाते हैं' और यह 'सीमा का उल्लंघन है, घुसपैठ नहीं।'

खांडू ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि उल्लंघन हुआ है। लेकिन ऐसा होता रहता है; यह कोई नई बात नहीं है। चूंकि, सीमा पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, इसलिए सीमा तय नहीं है।' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस उल्लंघन की बात कर रहे थे।

ITBP ने चेताया था पिछले हफ्ते, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की घटनाएं हो रही हैं, जिससे विवाद पैदा हो गया। 22 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में एक कार्यक्रम में आईटीबीपी कर्मियों को संबोधित करते हुए, कपूर ने टकराव की स्थितियों से निपटने में भूमिका के लिए बल की नव-गठित 'शौर्य' कमांडो टीमों की सराहना की थी।

उन्होंने हथियारों और उपकरणों को आधुनिक बनाने और ड्रोन युद्ध सहित बदलते सुरक्षा खतरों का जवाब देने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

चीन का जवाब कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है, जब चीनी सेना स्थापित गश्ती पैटर्न से हट जाती है।

इसपर उनके चीनी समकक्ष ने कहा था, ‘गुओ ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ’चीन दोनों देशों के बीच हुए प्रासंगिक समझौतों, और बनी आपसी सहमति का सख्ती से पालन करता है। सीमावर्ती इलाकों में अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता तथा स्थिरता की रक्षा के लिए सामान्य सीमा गश्त करता है और नियंत्रण गतिविधियां करता है।' उन्होंने कहा कि चीन और भारत राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संवाद जारी रखे हुए हैं।

पर्यटन पर पड़ेगा असर? केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, यहां 14वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के उद्घाटन से कुछ समय पहले खांडू मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हाल के विवाद के बारे में पूछे जाने पर, खांडू ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में खबरों से पता चला और अब इस पर 'चर्चा हो रही है।'