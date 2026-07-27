चीन की नई चाल, भारतीय सीमा के पास तैनात किए 11 J-20 फाइटर जेट! सैटेलाइट तस्वीरों से बढ़ी टेंशन

J-20 विमान अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी (रडार से बचने की क्षमता) के कारण बेहद घातक माने जाते हैं। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल विमान हैं, जो अंबाला और हाशिमारा में तैनात हैं।

चीन की नई चाल, भारतीय सीमा के पास तैनात किए 11 फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों से बढ़ी टेंशन (File Photo)

भारतीय सीमा के पास चीन ने अपने सबसे आधुनिक और पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 'माइटी ड्रैगन' की तैनाती काफी बढ़ा दी है। वैंटॉर की ओर से जारी ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि चीन ने जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में भारत से सटे दो प्रमुख एयरबेस पर कम से कम 11 J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए थे।

कहां-कहां दिखे चीन के फाइटर जेट? NDTV की रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया गया कि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों को निशाना बनाते हुए अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती की है।

होतान एयरबेस: शिनजियांग प्रांत में स्थित इस एयरबेस पर 9 जुलाई को 7 J-20 लड़ाकू विमान रनवे पर खड़े दिखाई दिए। यह एयरबेस लद्दाख के लेह से 389 km दूर है, जबकि उत्तर लद्दाख में भारतीय वायु सेना की रणनीतिक हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी (DBO) से इसकी दूरी महज 245 Km है। यह पहला मौका है जब किसी मीडिया सैटेलाइट इमेज में एक साथ इतने J-20 विमान दिखे हैं।

दमशुंग एयरबेस: तिब्बत के ल्हासा क्षेत्र में स्थित दमशुंग एयरबेस पर 4 J-20 फाइटर जेट्स स्पॉट किए गए हैं। यह एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 344 Km उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

विशेषज्ञों का क्या कहना है? इस रिपोर्ट में पूर्व फाइटर पायलट और डिफेंस एक्सपर्ट समीर जोशी के अनुसार, "होतान में सात और दमशुंग में चार J-20 विमानों की मौजूदगी यह साफ करती है कि भारत के सामने अत्यधिक ऊंचाई वाले ठिकानों से पांचवीं पीढ़ी के जेट्स का ऑपरेशन अब चीन की वायुसेना (PLAAF) के लिए एक सामान्य प्रक्रिया बन चुका है, यह सिर्फ कोई संकेत या शक्ति-प्रदर्शन नहीं है।"

पूर्व एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने चीन के रक्षा निर्माण की तेज रफ्तार पर कहा कि सालाना 120-125 जेट्स तैयार करना चीन की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पहले खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने वायु शक्ति के महत्व को समझा और इसे 'नेशनल मिशन' बनाकर काम किया।

2030 तक 1,000 J-20 बनाने का लक्ष्य कई डिफेंस रिपोर्टों के अनुसार, चीन में J-20 के प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी आई है।

2019: लगभग 50 J-20 विमान

2022: संख्या बढ़कर करीब 200 हुई

2026 तक: उत्पादन दर 120 जेट्स प्रति वर्ष तक पहुंच गई, जिससे बेड़े में विमानों की कुल संख्या 300 से 500 के बीच हो चुकी है।

2030 का लक्ष्य: ब्रिटेन की रक्षा थिंक-टैंक RUSI का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1,000 J-20 फाइटर जेट्स हो सकते हैं।

क्या हैं भारत की तैयारी और चुनौतियां? J-20 विमान अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी (रडार से बचने की क्षमता) के कारण बेहद घातक माने जाते हैं।

भारत के पास फिलहाल 36 राफेल विमान हैं, जो अंबाला और हाशिमारा में तैनात हैं। हालांकि राफेल एक 4.5 जनरेशन का गैर-स्टील्थ जेट है।

भारत का अपना पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) अभी शुरुआती चरण में है और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल होने में कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा।