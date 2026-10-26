चीन ने सीमा विवाद पर तोड़ी चुप्पी, चक्रवात अरनब को लेकर अलर्ट; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

चक्रवात अरनब आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, 28 अक्टूबर को लैंडफॉल की संभावना है। वहीं यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सफाईकर्मियों के लिए सोलर वाला मकान देने का वादा किया।

Top News Today: तमिलनाडु में 100 करोड़ के स्कूल घोटाले मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चीन ने सीमा विवाद पर पहली बार आधिकारिक बयान दिया है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 'अरनब' आंध्र प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 28 अक्टूबर को लैंडफॉल की संभावना जताई जा रही है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

सीमा विवाद पर चीन का पहला बयान चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के साथ कथित टकराव की खबरों पर पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों और समझ का सख्ती से पालन कर रहा है। सीमा इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग जारी है ताकि शांति और स्थिरता बनी रहे। उन्होंने बताया कि चीन और भारत कूटनीतिक व सैन्य चैनलों से बातचीत कर रहे हैं। चीन ने भारत से भी सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की। यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें अरुणाचल सीमा पर पीएलए के साथ टकराव की बात कही जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

आंध्र तट पर 28 अक्टूबर को लैंडफॉल की संभावना बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'अरनब' तेजी से भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, यह तूफान और तेज होकर 'बेहद भीषण चक्रवाती तूफान' बन सकता है। तूफान के 28 अक्टूबर (बुधवार) सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार सुबह तूफान काकीनाडा से करीब 650 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व में था और 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था। लैंडफॉल बापटला और विशाखापट्टनम के बीच (काकीनाडा-यानम के पास) होने की उम्मीद है। उस समय हवाओं की रफ्तार 115-125 किमी प्रति घंटा रह सकती है, जो 140 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मंगलवार को समुद्र में 14 मीटर से ऊंची लहरें उठने और तटीय इलाकों में 1 से 1.5 मीटर ऊंची खारे पानी की लहरें आने की चेतावनी है। पढ़ें पूरी खबर...

100 करोड़ के स्कूल घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री गिरफ्तार डीएमके नेता और पूर्व तमिलनाडु शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के कुछ ही देर बाद ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने यह कार्रवाई की। उन पर आरोप है कि 2021 से 2026 तक शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों से पार्टी फंड के नाम पर पैसे लिए। बदले में स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य मंजूरी दी गई। यह मामला करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। सीसीबी की एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

सफाईकर्मियों को सोलर वाला मकान देंगे- अखिलेश समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वाल्मीकि जयंती पर चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। सफाईकर्मियों के लिए घोषणा पत्र में योजनाएं शामिल होंगी। उन्हें मकान मुफ्त दिए जाएंगे और उन मकानों पर सोलर पैनल लगवाया जाएगा ताकि मुफ्त बिजली मिले। अखिलेश ने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेंगे क्योंकि इससे वाल्मीकि समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और 'वोट डकैती' का आरोप भी लगाया। उन्होंने नए नेताओं के सपा में शामिल होने का स्वागत किया और कहा कि इससे पीडीए गठबंधन और मजबूत होगा। पढ़ें पूरी खबर...