बांग्लादेश की गलियों में चीनी नागरिकों की वीडियो रिकॉर्डिंग से भारत के खिलाफ डिजिटल अभियान की आशंका बढ़ी है। क्या इन वीडियो का इस्तेमाल AI को ट्रेनिंग देने और भारत की छवि खराब करने के लिए किया जा सकता है?

कैमरे में कैद हो रही बांग्लादेश की गलियां, निशाने पर भारत, चीन के इस खेल के पीछे क्या है असली मकसद? (AI जेनरेटेड तस्वीर)

भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए चीन एक गंदा गेम खेल रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है। इसकी एक नई तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई है। यहां कई महीनों से चीनी नागरिकों के समूह अलग-अलग इलाकों में वीडियो बनाते और लाइव स्ट्रीमिंग करते देखे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन वीडियो में बांग्लादेश की गलियों और बस्तियों को भारत की राजधानी दिल्ली बताकर दिखाया जा रहा था। इस पूरी गतिविधि का मकसद सिर्फ कुछ वीडियो पोस्ट करना या व्यूज बटोरना नहीं है; इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपना नया हथियार बनाने की एक गहरी साजिश है।

बांग्लादेशी अखबार ‘प्रथम आलो’ की पड़ताल के मुताबिक, ढाका के उत्तरा और टेकपाड़ा जैसे इलाकों में 150 से अधिक चीनी नागरिकों के वीडियो बनाने की जानकारी सामने आई। ये लोग संकरी गलियों, छोटे मकानों, चाय की दुकानों और स्थानीय लोगों की दिनचर्या को कैमरे में कैद कर रहे थे। इसके बाद इन दृश्यों को चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा था।

इन वीडियो में कुछ लोग दर्शकों को बता रहे थे कि वे नई दिल्ली में हैं। वे वहां की गरीबी, गंदगी और रहन-सहन को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी कर रहे थे। यानी कैमरे में दिखाई दे रही जगह बांग्लादेश की थी, लेकिन दर्शकों को बताया जा रहा था कि यह भारत है।

मामला सामने आने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की छवि खराब करने के लिए करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील की।

आखिर ढाका में क्या कर रहे थे चीनी नागरिक? इस पूरे मामले की शुरुआत स्थानीय लोगों की शिकायतों से हुई। ढाका के उत्तरा इलाके के निवासियों ने बताया कि कई चीनी नागरिक लगातार उनके मोहल्लों में घूमते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह से लेकर देर रात तक कैमरे लेकर गलियों में दिखाई देते थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अक्टूबर और 3 नवंबर को पत्रकारों ने इन गतिविधियों की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने 17 ऐसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जो चीनी नागरिक थे। ज्यादातर लोगों ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया।

इन वीडियो में एक महिला, जिसे मियानमियान नाम से पहचाना गया, वह उत्तरा सेक्टर-12 के इलाके को नई दिल्ली बताती दिखाई दी। इसी तरह वांग वेई नाम के एक अन्य व्यक्ति पर टेकपाड़ा की चाय की दुकानों के बारे में भ्रामक और अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगा।

स्थानीय लोगों ने यह भी शिकायत की कि कुछ विदेशी नागरिक उनकी जानकारी या अनुमति के बिना घरों के अंदर तक वीडियो बना रहे थे। कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को इन चीनी वीडियो क्रिएटर्स की मदद करने के लिए पैसे दिए जाने की बात भी सामने आई।

एक स्थानीय महिला रितु अख्तर ने बताया कि वह चीनी नागरिकों के साथ गाइड के रूप में काम करती थीं और उन्हें इसके बदले रोजाना 700 से 800 टका तक मिलते थे। हालांकि, इन लोगों को वीडियो बनाने के लिए किसने नियुक्त किया था और इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह स्पष्ट नहीं हो सका।

भारत को बदनाम करने के लिए स्ट्रीट फूड को बनाया जा रहा निशाना? इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भारतीय स्ट्रीट फूड के वीडियो हैं। पिछले कुछ समय में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें भारतीय रेहड़ी-पटरी वाले बेहद अस्वच्छ तरीके से खाना बनाते दिखाई देते हैं।

किसी वीडियो में एक व्यक्ति अपने पेट पर रोटी बेलता नजर आता है, तो किसी में खाने को बेहद गंदे तरीके से तैयार करते हुए दिखाया जाता है। कुछ वीडियो में खाने के आसपास चूहे दौड़ते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ में खाना बनाने के असामान्य और घिनौने तरीके दिखाए जाते हैं।

इनमें से कई वीडियो वास्तविक नहीं, बल्कि AI की मदद से तैयार किए गए हैं। ऐसे ही एक वायरल वीडियो की पड़ताल में एक व्यक्ति को अपने नंगे पेट पर रोटियां बेलते दिखाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीडियो को करीब 2.8 करोड़ बार देखा गया था।

इस तरह के वीडियो का असर केवल भारत के सोशल मीडिया दर्शकों तक सीमित नहीं है। विदेशों में रहने वाले ऐसे लोग, जिन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की, वे इन दृश्यों को वास्तविक मान सकते हैं। लगातार ऐसे वीडियो देखने से उनके मन में भारतीय खानपान और यहां की जीवनशैली को लेकर गलत धारणा बन सकती है।

इन वीडियो से तैयार हो रही है भारत के खिलाफ डिजिटल फौज? इस मामले में सबसे गंभीर सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उठ रहा है। चीनी व्लॉगर्स बांग्लादेश में जो हजारों घंटे के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वे केवल साधारण व्लॉगिंग के लिए नहीं हैं। इसका असली मकसद इन वीडियोज का एक विशाल 'डेटासेट' तैयार करना है। इस भारी-भरकम डेटा के जरिए AI मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वे भविष्य में बिल्कुल असली लगने वाले फेक भारतीय वीडियो खुद जनरेट कर सकें।

आशंका जताई जा रही है कि भारत की गरीबी, गंदगी, खानपान और सामाजिक परिस्थितियों को दिखाने वाले वीडियो भविष्य में AI से फर्जी कंटेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी AI मॉडल को भारत की सड़कों, दुकानों, खाने-पीने की चीजों, बाजारों और लोगों के रहन-सहन से जुड़े हजारों वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएं। इन वीडियो के साथ यह जानकारी भी हो कि वहां किस तरह की दुकानें हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, खाना कैसे बनाया जाता है और आसपास का माहौल कैसा दिखाई देता है।

इस तरह के डेटा का इस्तेमाल कंप्यूटर विजन और वीडियो जनरेशन सिस्टम को ट्रेन करने में किया जा सकता है। इसके बाद AI की मदद से ऐसे नए दृश्य तैयार करना संभव हो सकता है, जो देखने में वास्तविक लगें।

उदाहरण के लिए: किसी सामान्य भारतीय सड़क को बेहद गंदा और बदहाल दिखाना।

किसी खाने की दुकान पर चूहों और गंदगी के काल्पनिक दृश्य तैयार करना।

किसी भारतीय दुकानदार को अस्वच्छ तरीके से खाना बनाते हुए दिखाना।

किसी शहर की काल्पनिक तस्वीर को वास्तविक भारतीय लोकेशन बताकर प्रसारित करना।

भारत के लोगों, खानपान और सामाजिक जीवन को लेकर भ्रामक वीडियो तैयार करना। यानी तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो, लेकिन देखने वाला उसे सच मान बैठे।

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की कैसी तस्वीर दिखाई जा रही है? चीन के दो वीडियो प्लेटफॉर्म Bilibili और Youku पर भारत से जुड़े हैरान करने वाले कंटेंट सामने आए हैं। इनमें भारत को लेकर मुख्य रूप से पांच तरह के नैरेटिव दिखाई दिए:

भारत की गरीबी और झुग्गी-बस्तियों को प्रमुखता से दिखाना।

भारत को रहने के लिहाज से बेहद खराब देश बताना।

जाति व्यवस्था, कचरे और सामाजिक असमानता को लेकर नकारात्मक तस्वीर पेश करना।

भारतीय पुरुषों को महिलाओं के लिए खतरे के रूप में दिखाना।

भारतीय पहचान और जीवनशैली का मजाक उड़ाना। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘Born in India: A life experience’ नाम का एक वीडियो चीन में खूब वायरल हुआ। यह पूरी तरह AI से तैयार किया गया था। इसमें भारतीय झंडा पकड़े एक परेशान बच्चे के जरिए भारत में पैदा होने को एक खराब अनुभव के रूप में दिखाया गया था। 11 नवंबर तक उसकी पड़ताल में शामिल Bilibili के सात भारत विरोधी वीडियो को कुल 20.6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। इनमें एक वीडियो को ही 14 लाख से अधिक बार देखा गया था।

पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश ही क्यों चुना? इस पूरे मामले में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर मकसद भारत की छवि खराब करना था तो चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को क्यों चुना? पाकिस्तान तो चीन के ज्यादा करीब है और भारत विरोधी भावना वहां भी बहुत उग्र है। इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं।

पहला, भारत और बांग्लादेश के बीच भौगोलिक और सामाजिक समानताएं। दोनों देशों के कई इलाकों में सड़कें, बाजार, छोटे मकान, चाय की दुकानें और रहन-सहन काफी हद तक मिलते-जुलते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के कुछ इलाकों की फुटेज को बिना जानकारी रखने वाले दर्शकों के सामने भारतीय शहरों का बताकर पेश करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

दूसरा, वीडियो में दिखाई देने वाली पहचान। बांग्लादेश में आमतौर पर शर्ट-पैंट और अन्य सामान्य दक्षिण एशियाई कपड़े पहने लोग दिखाई देते हैं। इससे कुछ दृश्यों को भारतीय परिवेश बताकर पेश करना आसान हो सकता है।

तीसरा, स्थानीय मदद और कम लागत। बांग्लादेशी रिपोर्टों में स्थानीय गाइडों को पैसे देकर साथ रखने की बात सामने आई है। इससे विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स को स्थानीय इलाकों में घूमने, लोगों से संपर्क करने और लगातार वीडियो बनाने में मदद मिल सकती है।

चौथा, सुरक्षा और कामकाज की परिस्थितियां। पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश में कुछ इलाकों में इस तरह की शूटिंग करना आसान रहा हो सकता है।

क्या चीन सरकार चला रही है भारत के खिलाफ यह अभियान? यह इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील सवाल है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर पहले से तनाव रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ भ्रामक कंटेंट का प्रसार चिंता का विषय है।

ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (ASPI) और ताइवान की संस्था Doublethink Lab ने मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत से जुड़े ऑनलाइन अभियानों का अध्ययन किया था। उनकी पड़ताल में कुछ नैरेटिव पहले चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए और बाद में भारतीय सोशल मीडिया पर पहुंचे।

मई 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का मजाक उड़ाने वाले वीडियो चीन में खूब वायरल हुए थे। सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी के एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे मीम आधारित सूचना युद्ध का उदाहरण बताया था।

भारत के लिए यह मामला कितना गंभीर है? आज किसी देश की छवि सिर्फ अखबारों, टीवी चैनलों और फिल्मों से नहीं बनती। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले छोटे वीडियो भी दुनिया भर में लोगों की सोच प्रभावित करते हैं।

मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक भारत के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर वीडियो देखता है। उसे लगातार ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जिनमें भारत की गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था को दिखाया जाता है। कुछ वीडियो वास्तविक हो सकते हैं, कुछ चुनिंदा घटनाओं पर आधारित और कुछ पूरी तरह AI से बनाए गए।