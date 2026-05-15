भारत के AI विमान 'काल भैरव' से कांप जाएगा चीन-पाकिस्तान, यूरोप में निर्माण; जानें क्या होगी खासियत
भारत के पहले एआई कॉम्बैट विमान का निर्माण जल्द ही पुर्तगाल में शुरू हो जाएगा। पुर्तगालनी कंपनी के साथ ही एफडब्ल्यूडीए ने समझौता किया है। यह नेविगेशन से लेकर हमला करने की प्रणाली तक एआई तकनीक से लैस होगा।
भारत के पहले कृत्रिम मेधा यानी एआई एयरक्राफ्ट 'काल भैरव'का निर्माण जल्द ही पुर्तगाल में शुरू होने वाला है। भारत की एआई वारफेयर कंनपी FWDA पुर्तगाल की कंपनी SKETCHPIXEL के साथ मिलकर इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। एडवांस एयरक्राफ्ट बनाने के मामले में यह नामी कंपनी है। फाइटर जेट के सिमुलेशन सिस्टम का भी निर्माण यह कंपी कंपनी करती है। समझौते के मुताबिक पुर्तगाली कंपनी सिमुलेशन सिस्टम बनाने में योगदान देगी। वहीं भारत की FWDA मुख्य ऑटोनोमस सिस्टम और एयरफ्रेम डिजाइन का काम संभालेगी।
आपको बता दें कि अब एयरफोर्स और नेवी दोनों में ही एआई आधारित युद्ध को प्रमुखता दी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैपर का चलन बढ़ रहा है। यूक्रेन-रूस का युद्ध हो या फिर अमेरिका और ईरान का, ड्रोन से ही बड़े-बड़े हमलेकिए गए हैं। इसीलिए रक्षा मंत्रालय के 87 मीडिय एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन (MALE) भी खरीदने पर विचार कर रहा है।
क्या होगी इस विमान की क्षमता
एआई सिस्टम से लैस इस विमान की रेंज 3000 किलोमीटर की होगी और लगातार 30 घंटे उड़ान भर सकेगा। इसमें एआई आधारित लक्ष्य तय करने की क्षमता होगी। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी एआई पर आधारित होगा।
विमान की खासियत
जानकारी के मुताबिक इस विमान की पेलोड क्षमता 91 किलो की है। 15 हजार फीट की ऊंचाई पर यह 25 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति यह 11 घंटे क उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3 हजार किलोमीटर की है। विमान की क्रूज स्पीड 42 मीटर प्रति सेकंड है।
अमेरिका के प्रीडेटर से 10 गुना ज्यादा सस्ता
अमेरिका का एमक्यू-9 रीपर प्रीडेटर जोन करीब 1000 करोड़ रुपये का का है। जबकि इस काल भैरव की लागत लगभग 100 करोड़ ही आएगी। भारत को अगर 10 भारतीय यूएईव मिल जाएंगे और ये साथ में काम करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान और चीन से इन्हें संभावना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि यह एयरक्राफ्ट भारतीय सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है।
कुल मिलाकर यह भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का बड़ा कदम है। काल भैरव ए2ए2 से सामरिक क्षेत्र में भारत को बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। यह ना सिर्फ भारतीय वायुसेना को मजबूत करेगा बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी भारत को नई ताकत देगा। आने वाले समय में महंगे हथियारों की जगह इस तरह के स्वॉर्म तकनीक वाले छोटे एयरक्राफ्टों का ही बोलबाला होने वाला है। इन विमानों के निर्माण से भारत में भी इनके उत्पादन का रास्ता खुल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें