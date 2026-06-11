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‘साक्ष्य की वस्तु’ नहीं हैं बच्चे, नहीं कर सकते उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण; SC ने क्यों कहा ऐसा

Pramod Praveen भाषा, नई दिल्ली
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SC ने फैमिली कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वे 'पैरेंटल एलियनेशन' (माता-पिता में से किसी एक के प्रति बच्चे के मन में नफरत या दूरी पैदा करना) और 'फ़ॉल्स मेमोरी' (झूठी यादें) बनने के जोखिम जैसी चिंताओं की जाँच करें।

‘साक्ष्य की वस्तु’ नहीं हैं बच्चे, नहीं कर सकते उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण; SC ने क्यों कहा ऐसा

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज (गुरुवार, 11 जून को) कहा कि बच्चों को "केवल साक्ष्य की वस्तु'' की तरह नहीं माना जा सकता है और अलग हो चुके माता-पिता के बीच अभिरक्षा और मुलाकात अधिकारों से जुड़े विवादों में परस्पर विरोधी दावों को पूरा करने के लिए बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण या मनोरोग संबंधी मूल्यांकन मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उन मामलों के निपटारे के लिए कई निर्देश जारी किए, जिनमें नाबालिग बच्चों का मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधी मूल्यांकन किया जाता है और जो अभिरक्षा और मुलाकात अधिकार से जुड़े विवादों से उत्पन्न होते हैं।

ये निर्देश पीठ द्वारा उस फैसले में जारी किए गए, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया गया और उन प्रमुख निर्देशों को रद्द कर दिया गया, जिनके तहत मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की चार सदस्यीय एक समिति को उस लड़की का मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी, जिसके पिता पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोप लगे हैं। जस्टिस सिंह ने 65 पन्नों के फैसले में नेल्सन मंडेला को उद्धृत किया, जिन्होंने कहा था, ''किसी समाज की आत्मा का इससे बेहतर प्रकटीकरण और कोई नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है।''

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मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों

पीठ ने कहा कि किसी बाल पीड़ित का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन केवल इसलिए कि माता-पिता या रिश्तेदारों के बीच अभिरक्षा और मुलाकात अधिकार के विवाद हैं, एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में मनमाने ढंग से आदेशित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ''बच्चे से संबंधित किसी भी ऐसी मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया का निर्देश देने से पहले, अदालत को विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे, जिनसे यह स्पष्ट हो कि ऐसे मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रासंगिकता क्या है।''

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न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम संपर्क

फैसले में कहा गया कि अदालतों को बाल पीड़ितों के साथ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश देते समय "न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम संपर्क" के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि जहां मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है, वहां आमतौर पर इसे एक स्वतंत्र और अदालत द्वारा नियुक्त बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया बाल-केंद्रित और कल्याण-उन्मुख रहनी चाहिए।

रिपोर्ट पूर्णतः गोपनीय रखा जाना चाहिए

अदालत ने कहा कि बच्चे की पहचान, मूल्यांकन के दौरान किए गए खुलासे, चिकित्सीय अभिलेख और मूल्यांकन रिपोर्ट को पूर्णतः गोपनीय रखा जाना चाहिए। इसने कहा, ''मूल्यांकन के दौरान बनाए गए ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और चिकित्सीय सामग्री को सामान्यतः पक्षकारों के लिए सीधे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।'' अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि टिप्पणियों को हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू किए जाने वाले संपूर्ण दिशानिर्देशों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

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क्या है मामला?

यह विवाद एक लड़की के माता और पिता के बीच हुआ था। मां ने आरोप लगाया था कि 2018 से 2019 के बीच अमेरिका में उनके साथ रहने के दौरान, उसके पति ने लड़की का यौन शोषण किया था। भारत लौटने के बाद, पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। पिता ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि ये आरोप वैवाहिक कलह के कारण गढ़े गए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि भावनात्मक स्थिरता, मानसिक सुरक्षा, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के कल्याण की अवधारणा के महत्वपूर्ण घटक हैं। अदालत ने कहा कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक से बातचीत के बाद, अदालत द्वारा नियुक्त मनोवैज्ञानिक को परिवार न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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