पत्नी की बेवफाई साबित करने बच्चों का DNA टेस्ट नहीं करा सकते, पति को हाई कोर्ट की दो टूक

डीएनए टेस्ट की मांग ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पति का तर्क था कि डीएनए टेस्ट यह साबित करने के लिए जरूरी है कि वह उन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और पत्नी ने अवैध संबंध बनाए थे।

पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए बच्चों के DNA टेस्ट की मांग कर रहे पिता को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि पैरेंट्स के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बच्चों को टूल नहीं बनाया जा सकता। साथ ही कहा कि पत्नी के अवैध संबंधों के दावों को साबित करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता पति की ओर से तलाक का केस दाखिल किया गया था। उसका दावा था कि पत्नी ने उसे 2 साल पहले छोड़ दिया है।

जस्टिस टीआर राव मामले में सुनवाई कर रहे थे। 12 मार्च को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि अलग हो चुके जोड़े के अवैध संबंधों के आरोप साबित करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, 'पत्नी को व्यभिचारी सिद्ध करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता (पति) अपने बच्चों के DNA टेस्ट की मांग नहीं कर सकता।'

ट्रायल कोर्ट ने कर दिया था इनकार बार एंड बेंच के अनुसार, 2 बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पति का तर्क था कि डीएनए टेस्ट यह साबित करने के लिए जरूरी है कि वह उन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और पत्नी ने अवैध संबंध बनाए थे।

दूसरा सबूत देने के लिए कहा कोर्ट ने कहा, 'यह मान लेने के बाद भी कि पत्नी व्यभिचार (Adultery) कर रही है, याचिकाकर्ता (पति) बच्चों को DNA टेस्ट के लिए भेजने का आवेदन नहीं कर सकता, खासकर तब जब बच्चे पिता से किसी सहायता की मांग नहीं कर रहे हैं और वे इस मामले में पक्षकार भी नहीं हैं। अपनी पत्नी को बेवफा साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता को किसी अन्य तरीके से सबूत पेश करने होंगे।'

चेतावनी देता रहा है कोर्ट यह भी कहा गया कि अदालतों ने तलाक के मामलों में डीएनए या ब्लड टेस्ट के आदेश देने से इनकार किया है। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर पर छवि कमजोर होती है। कोर्ट ने कहा कि जब बच्चे इस केस का हिस्सा नहीं हैं और भत्ता नहीं मांग रहे, तो उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजा जा सकता।

साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि तलाक की याचिका छोड़े जाने के आधार पर दाखिल हुई थी। जबकि, डीएनए जांच की मांग अवैध संबंधों के आरोप लगाकर की जा रही थी। ऐसे में मांग मूल आधार से जुड़ी हुई नहीं थी।