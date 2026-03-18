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पत्नी की बेवफाई साबित करने बच्चों का DNA टेस्ट नहीं करा सकते, पति को हाई कोर्ट की दो टूक

Mar 18, 2026 10:06 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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डीएनए टेस्ट की मांग ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पति का तर्क था कि डीएनए टेस्ट यह साबित करने के लिए जरूरी है कि वह उन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और पत्नी ने अवैध संबंध बनाए थे।

पत्नी की बेवफाई साबित करने बच्चों का DNA टेस्ट नहीं करा सकते, पति को हाई कोर्ट की दो टूक

पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए बच्चों के DNA टेस्ट की मांग कर रहे पिता को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि पैरेंट्स के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बच्चों को टूल नहीं बनाया जा सकता। साथ ही कहा कि पत्नी के अवैध संबंधों के दावों को साबित करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता पति की ओर से तलाक का केस दाखिल किया गया था। उसका दावा था कि पत्नी ने उसे 2 साल पहले छोड़ दिया है।

जस्टिस टीआर राव मामले में सुनवाई कर रहे थे। 12 मार्च को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि अलग हो चुके जोड़े के अवैध संबंधों के आरोप साबित करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, 'पत्नी को व्यभिचारी सिद्ध करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता (पति) अपने बच्चों के DNA टेस्ट की मांग नहीं कर सकता।'

ट्रायल कोर्ट ने कर दिया था इनकार

बार एंड बेंच के अनुसार, 2 बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पति का तर्क था कि डीएनए टेस्ट यह साबित करने के लिए जरूरी है कि वह उन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और पत्नी ने अवैध संबंध बनाए थे।

दूसरा सबूत देने के लिए कहा

कोर्ट ने कहा, 'यह मान लेने के बाद भी कि पत्नी व्यभिचार (Adultery) कर रही है, याचिकाकर्ता (पति) बच्चों को DNA टेस्ट के लिए भेजने का आवेदन नहीं कर सकता, खासकर तब जब बच्चे पिता से किसी सहायता की मांग नहीं कर रहे हैं और वे इस मामले में पक्षकार भी नहीं हैं। अपनी पत्नी को बेवफा साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता को किसी अन्य तरीके से सबूत पेश करने होंगे।'

चेतावनी देता रहा है कोर्ट

यह भी कहा गया कि अदालतों ने तलाक के मामलों में डीएनए या ब्लड टेस्ट के आदेश देने से इनकार किया है। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर पर छवि कमजोर होती है। कोर्ट ने कहा कि जब बच्चे इस केस का हिस्सा नहीं हैं और भत्ता नहीं मांग रहे, तो उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजा जा सकता।

साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि तलाक की याचिका छोड़े जाने के आधार पर दाखिल हुई थी। जबकि, डीएनए जांच की मांग अवैध संबंधों के आरोप लगाकर की जा रही थी। ऐसे में मांग मूल आधार से जुड़ी हुई नहीं थी।

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कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और पति पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 3 सप्ताह में रकम जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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