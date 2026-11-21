अविवाहित माता-पिता वाले बच्चे पर मां का ज्यादा हक, सुप्रीम कोर्ट ने बाप को बाद में रखा
बिना शादी के बच्चे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में मां का दावा ज्यादा मजबूत होता है। कोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी ऐसे मामलों में मां को ही वरीयता दी गई है।
प्रभात कुमार
बिना शादी बच्चे को जन्म देने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्में बच्चे की कस्टडी (संरक्षण) के लिए मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि न भारतीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी अविवाहित माता-पिता की संतान की कस्टडी के लिए मां के अधिकार को ही प्राथमिकता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूके के कानून का भी उदाहरण दिया।
मां को सौंप दिया बच्चा
बेंच ने चार साल के बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंपते हुए यह टिप्पणी की है। मां अपने बेटे को सिंगापुर ले जाना चाहती थी, जहां वह काम करती है। जबकि बच्चे के भारतीय पिता ने महिला की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बच्चे को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि ‘अविवाहित माता-पिता से जन्म लेने वाले संतान की कस्टडी के लिए मां का दावा प्रथम दृष्टया अधिक मजबूत होता है।’ हालांकि अदालत ने फैसले में यह स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित है। इसका प्रभाव परिवार न्यायालय में चल रही गार्जियनशिप (संरक्षकता) की कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।
2015 के फैसले का दिया उदाहरण
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी तीन शर्तों के आधार पर कस्टडी के दावों की जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। पीठ ने 81 पन्नों के अपने फैसले में पहली शर्त पर विचार करते हुए ‘एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली’ के मामले में 2015 में पारित फैसले का उल्लेख किया।
यूके के कानून का जिक्र
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार अविवाहित माता-पिता से पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां की होती है, जबकि पिता को यह जिम्मेदारी कुछ कानूनी शर्तों के पूरा होने पर ही मिल सकती है। फैसले में यह भी बताया गया कि भारतीय उत्ताराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 के तहत, विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चे का मूल निवास (डोमिसाइल) उसकी मां के मूल निवास के आधार पर ही तय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सिद्धांतों के इस व्यापक नजरिए को मानते हुए कहा कि अविवाहित माता-पिता से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी (संरक्षण) के मामले में मां को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें