केरलम में आवारा कुत्ते के काटने से हुई थी बच्ची की मौत, अब 4 डॉक्टरों पर FIR के आदेश
आपको बता दें कि केरलम पिछले कुछ वर्षों से आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से जूझ रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बच्चों और बुजुर्गों पर जानलेवा हमलों की खबरें लगातार आती रही हैं। सरकार की नसबंदी और टीकाकरण योजनाएं चला रही हैं।
केरलम के कोल्लम जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक सात साल की बच्ची की आवारा कुत्ते के हमले के बाद रेबीज से मौत हो गई। इस मामले में चार सरकारी डॉक्टरों पर केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के हस्तक्षेप के बाद हुई है। इन डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने और साक्ष्यों को नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
पथानापुरम की रहने वाली निया फैसल पर पिछले साल मई में उस वक्त एक आवारा कुत्ते ने हमला किया था, जब वह अपने घर के सामने खेल रही थी। उसे तुरंत पुनालुर सरकारी तालुक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद उसके परिवार ने पुनालुर अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। परिवार का कहना था कि यदि सही समय पर उचित एंटी-रेबीज उपचार दिया गया होता, तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी।
अदालत के निर्देश पर कार्रवाई
न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को जांच करने और मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। पुनालुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, दो दिन पहले अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार, डॉ. देवी लक्ष्मी, डॉ. अंजीता और डॉ. जयसूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों पर लापरवाही और साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में इन डॉक्टरों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
आपको बता दें कि केरलम पिछले कुछ वर्षों से आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से जूझ रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बच्चों और बुजुर्गों पर जानलेवा हमलों की खबरें लगातार आती रही हैं। सरकार की नसबंदी और टीकाकरण योजनाएं चला रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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