अगली बार जरूरत पड़ी तो नौसेना ही करेगी शुरुआत, नेवी चीफ की पाक को सीधी चेतावनी

ये जहाज सतह युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस और निगरानी जैसे कई मिशनों को संभालने में सक्षम हैं, जो भारत के समुद्री मार्गों और समुद्री हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि यदि भविष्य में परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो भारतीय नौसेना पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगी। विशाखापट्टनम में दो नई स्टील्थ फ्रिगेट्स, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह के दौरान बोलते हुए, नौसेना प्रमुख ने कहा, "इस अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा के युग में, भारतीय नौसेना की समुद्र में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता भारत के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया।"

प्रोजेक्ट 17A की स्टील्थ फ्रिगेट्स का कमीशनिंग प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक मल्टी-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट्स, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत की इकाइयों की त्वरित तैनाती और आक्रामक रुख ने पाकिस्तान की नौसेना को कंट्रोल में रखा। उन्होंने कहा, "हमारी इकाइयों की तेज तैनाती और आक्रामक रवैये ने पाकिस्तान की नौसेना को इस तरह कैद करके रखा कि उन्हें हमसे युद्धविराम की अपील करनी पड़ी। कुछ दिन पहले, आईएनएस विक्रांत के डेक से आपने भारतीय नौसेना को आश्वासन दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और यदि आवश्यकता पड़ी तो भारतीय नौसेना अगली बार और कड़ा प्रहार करेगी।"

स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर गर्व नौसेना प्रमुख ने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के महत्व पर बात करते हुए कहा कि ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए 100वें और 101वें युद्धपोत हैं। उन्होंने कहा, "आधुनिक और अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म जैसे उदयगिरी और हिमगिरी हमें दुश्मन को शुरुआती नॉक-आउट पंच देने में और सक्षम बनाते हैं। इस अवसर पर, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को याद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि आपके पास अद्वितीय और अनुकूलित प्रणालियां हों।"

उन्होंने आगे कहा, "यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट तभी संभव है जब उपकरण अपने ही देश में बने। हिमगिरि और उदयगिरि इसका बड़ा उदाहरण हैं। ये भारत की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किए गए 100वें और 101वें युद्धपोत हैं, जिनमें 75% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। इनके निर्माण में 200 से अधिक MSMEs शामिल हुए और 14,000 से ज्यादा लोगों को रोज़गार मिला।"

रक्षा मंत्री ने किया युद्धपोतों का कमीशनिंग इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यहां भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में दो बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को शामिल किया। इन युद्धपोतों के डिजाइन और हथियारों में उल्लेखनीय सुधार किया गया है और इन्हें समुद्री सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। उदयगिरि और हिमगिरि भारतीय नौसेना के नवीनतम अत्याधुनिक ‘प्रोजेक्ट 17ए’ के तहत बने हैं और इनका जलावतरण ऐसा पहला अवसर है जब दो अलग-अलग शिपयार्ड में निर्मित अग्रिम पंक्ति के दो जंगी पोतों को एक साथ जलावतरण समारोह में शामिल किया गया।